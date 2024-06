Truffe telefoniche, frasi a cui fare molta attenzione | Se le senti, tu rispondi sempre in questo modo

Proteggiti dalle truffe telefoniche sempre più insistenti. Ci sono alcune frasi che non devi mai pronunciare al telefono.

Oggi come oggi praticamente tutti sono in possesso di uno smartphone. E tutti sono potenziali vittime di truffa da parte di individui senza scrupoli.

Sarà capitato anche a te di ricevere decine di telefonate durante il giorno da call center vari che cercano di venderti un prodotto o un servizio.

Tra tutte queste telefonate spesso moleste, molte possono nascondere una vera e propria truffa, da cui devi imparare a difenderti.

Scopri quali frasi non devi pronunciare mai quando rispondi al telefono per non ritrovarti anche tu vittima di truffatori, oggi sempre più scaltri.

Truffe telefoniche: come proteggerti

Quando ricevi una telefonata da uno sconosciuto non è facile capire riuscire a capire se si tratta di una precisa strategia di marketing o di una truffa vera e propria. Il confine tra le due è spesso talmente labile da non essere subito colto.

Non tutti i call center sono truffaldini, sia chiaro. Ma purtroppo accanto a gente onesta che lavora nel rispetto delle leggi c’è anche chi queste leggi le aggira senza farsi nessun problema. E approfitta della buona fede dell’interlocutore per ricavarne un vantaggio a suo danno.

Le frasi a cui fare attenzione

Come capire se dall’altro lato del telefono c’è un truffatore? Se ti mette fretta, ad esempio. Perché la tua compagnia telefonica o il tuo fornitore ha aumentato i prezzi e c’è un’offerta limitata da cogliere al volo. Questo è solo un modo per costringerti, senza che tu te ne accorga, a cambiare fornitore. Il più delle volte poi questi individui fanno una presentazione molto vaga. Non specificano il nome della compagnia per la quale chiamano, ma si presentano con un generico “fornitore di zona” o “ufficio centrale del suo fornitore”. Creando così confusione e spingendo a fidarsi.

Alcuni poi ti spingono a rispondere “si” ad una domanda, e con la tua voce registrata sottoscrivono un contratto come se avessi dato il tuo consenso. E mai, mai nessuno ti chiederà al telefono – o via mail – dati sensibili come password, documenti o conti correnti. Come puoi proteggerti? Cerca di non rispondere mai con un si secco, e rimanda la telefonata ad un altro momento chiedendo di poterci pensare. Questo potrebbe far desistere il truffatore, ma nel caso ci riprovi, fatti dire nome, cognome, codice identificativo e nome della compagnia. Se accetta, chiedi di essere ricontattato e nel frattempo fai un controllo. Se rifiuta, riattacca, è una truffa.