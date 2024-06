Cena completa a soli 5€: con questo trucco ordini una valanga di cibo e lo paghi due spicci | A fine mese vedrai la differenza sul conto corrente

È tutto vero, cena completa low cost: tutti pazzi per i maxi ordini a un prezzo mini. Non è una fake news, il risparmio è enorme.

Se lo spreco alimentare fosse una nazione, sarebbe il terzo per emissioni di gas serra, dietro a Stati Uniti e Cina. È il sunto di un report per certi versi agghiacciante prodotto dalla World Wildlife Fund e riguardante l’anno passato, il 2023.

Altro dato incredibile pensando alla fame nel mondo: il 40% di tutto il cibo prodotto nel mondo non viene consumato ogni anno. E quando il cibo finisce nelle discariche, produce enormi quantità di gas serra. Assurdo. Ma c’è chi ha voglia di cambiare tutto questo spreco.

La Danimarca è stato una delle prime nazionale a prodigarsi per questo fenomeno, cercando l’utile di fare qualcosa per gli sprechi nel mondo, al dilettevole di trovare un core business che potesse andare nella maggiore.

Ebbene l’idea applicata alla tecnologia è diventata un must talmente affermata che ora vanta oltre quindici milioni di utenti in 13 nazioni europee. In nemmeno un anno, trecento mila sono sbarcati in Italia dove ora è possibile acquistare una cena completa a soli 5€. Sì è tutto vero.

Milioni di utenti e un prodotto credibile

Gli sprechi alimentari ora si combattono con la tecnologia, applicazioni che offrono a qualsiasi utente l’opportunità di acquistare cibo avanzato, in scadenza o deformato, a prezzi scontati. Un segmento di mercato credibile come dimostrano i dati (in aumento) provenienti da tutti i continenti.

Gli utenti di TikTok spesso pubblicano video del cibo che hanno recuperato dai ristoranti attraverso le app, e una comunità Reddit con oltre 12.000 membri condivide le foto dei loro super acquisti. Tra queste app spicca Too Good to Go.

Il più grande marketplace al mondo

È un’azienda a impatto sociale con la missione di ispirare e responsabilizzare tutti a combattere insieme lo spreco alimentare, definito il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari. Too Good to Go aiutiamo gli utenti a salvare del cibo in ottimo stato presso Store, bar e ristoranti locali, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Una volta scaricata l’app, dallo Store di Google o di Apple fa lo stesso, in primis ci sono le “Surprise Bag” disponibili nei negozi e nei ristoranti più vicini alla tua posizione: conferma la tua scelta, prenota e paga. Fatto. Non resta che andare al ristorante e ritirare il pacco. Ha speso praticamente niente, ma hai fatto tantissimo nella lotta contro il cibo in eccedenza.