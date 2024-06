Pulizia vetri: usa i giornali vecchi che hai impilato | È il trucco dei commessi, finestre come le vetrine di un negozio

Vetri e specchi splendenti? Con questo trucco non dovrai più faticare, basta aloni e macchie. E non dovrai spendere soldi in prodotti costosi.

Se c’è una faccenda di casa che porta via più tempo delle altre è la pulizia dei vetri. Perché in casa generalmente ce ne sono molti, e dover salire e scendere da una scala o da una sedia è abbastanza faticoso.

Inoltre spesso e volentieri il risultato non è nemmeno soddisfacente. Ti sembra di aver pulito tutto alla perfezione, poi dopo aver riposto l’occorrente guardi da un’altra angolazione. E ti disperi.

Aloni, strisce, macchie, graffi e segni vari. La superficie che pensavi di aver reso splendente, non lo è affatto. Come mai?

Ci sono diverse motivazioni. Una di queste è un detergente non adatto, che quindi non riesce a pulire a fondo. Un altro motivo è che probabilmente non li asciughi bene, o non li risciacqui quanto dovresti. Oppure, ancora, quando spugne e stracci sono sporchi non fai altro che spalmare lo sporco sulla superficie dei vetri. Ma non disperare, ecco il modo giusto per avere tutti i vetri di casa splendenti e lucidi, con poca fatica e a costo quasi zero.

Pulizia vetri: il metodo giusto

Non è solo una questione di materiale e attrezzi sbagliati. Lo sapevi che ci sono alcuni momenti della giornata in cui è meglio non procedere con questo tipo di pulizie? Quando c’è il sole, che picchia sui vetri, meglio rimandare. Perché il calore che si forma sulla superficie fa asciugare troppo rapidamente il detergente senza darti la possibilità di ripulire bene, dando vita a quegli antiestetici e orribili aloni.

Ma c’è un modo per pulire i vetri in poco tempo, senza fatica e senza spendere soldi in prodotti costosi. Tutto quello che ti serve è già in casa tua.

Il trucco per superfici splendenti

Come pulire i vetri e ottenere una superficie lucida e splendente? Semplicemente con i fogli di giornale. E un detergente green che puoi preparare con una miscela di acqua e aceto, o acqua e bicarbonato.

Ti basterà spruzzare sulla superficie da pulire questo composto, accartocciare un foglio di giornale e passarlo ovunque, insistendo sulle macchie più ostinate. Dopodiché dovrai ripassare ancora con un foglio pulito. La carta di giornale pur essendo leggermente dura non graffia il vetro, ma elimina lo sporco. E non lascia pelucchi, cosa che accade quasi sempre anche con i panni specifici in microfibra. Prova anche tu, e tutti ammireranno le tue finestre.