WhatsApp, nuovo trucco per creare immagini con IA senza uscire dall’applicazione | Ecco cosa devi fare, lo sanno solo i nerd

In questi anni sono stati numerosi gli aggiornamenti introdotti all’interno dell’app di WhatsApp, ma questa volta facciamo riferimento a un nuovo trucco con il quale poter utilizzare l’intelligenza artificiale.

L’applicazione di WhatsApp in questi anni è diventata una fedele alleata per la gestione dei nostri affari, oppure le conversazioni che intratteniamo con amici e parenti. Un’applicazione che nel tempo è diventata anche lo specchio riflesso di tante piattaforme social che stuzzicano l’interesse dell’utente, come nel caso di Instagram e Facebook.

Nel frattempo, sono state introdotte anche nuove funzioni che hanno permesso all’utente di poter gestire come preferisce le chat, i gruppi, con tanto di notifiche personalizzate e non solo.

Recentemente sono state poi introdotte anche varie funzionalità legate alla fatidica e tanto discussa IA, così come nel caso della recente novità che è stata presentata in tutto il mondo.

Nuovi aggiornamenti in arrivo su WhatsApp

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni sono stati numerosi cambiamenti introdotti sull’applicazione di WhatsApp che nel tempo è diventata anche sempre più simile a vari social network che abitualmente siamo stati abituati ad utilizza.

Recentemente, poi, si è anche parlato dell’introduzione dell’intelligenza artificiale all’interno delle chat di WhatsApp per permettere agli utenti di poter generare degli sticker seguendo le indicazioni fornite caso per caso. Il tutto non finisce di certo qui, perché anche l’intelligenza artificiale si sta ampliando nell’applicazione di messaggistica più usata al mondo, così da fare sfondo a un nuovo aggiornamento che è già diventato oggetto di discussione.

Ecco come interagire con la IA su WhatsApp

Secondo quanto reso noto il gruppo meta ha già fatto sapere che ben presto verrà introdotta l’intelligenza artificiale anche per generare foto last minute da inviare ai propri contatti. In particolar modo, con un testo orchestrato ad hoc sarà possibile chiedere all’intelligenza artificiale di generare una foto del dettaglio, come nel caso delle vignette o altro ancora, da poter rinviare ai propri contatti.

Attualmente non è ben chiaro come funzionerà tale intelligenza artificiale, ma le uniche notizie certe che si hanno in merito riguardo il fatto che il tasto in questione verrà introdotto nel menu a tendina che troviamo nella chat ce lato dietro la graffetta. Utilizzare questa funzione sarà davvero molto semplice e, ancora una volta, promette grandi cambiamenti nel campo dell’interazione con altri utenti.