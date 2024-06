Questo è il paese con il numero più alto al mondo di attacchi di squalo | Per quest’estate meglio evitare

Cambiamento climatico ma non solo: torna l’incubo degli squali. Ecco il paese con il numero di attacchi più alto al mondo.

Le rassicurazioni degli esperti ci hanno sì rasserenato. Ma fino a un certo punto, perché quando sei in mare e vedi anche solo da lontanissimo una pinna di squalo fuoriuscire dall’acqua, vengono i brividi solo a pensarci.

Nel 2023, poi, ha visto sorprendenti avvistamenti di squali in tutto il mondo, anche in posti inusuali, non certo il loro habitat naturale. Secondo il media britannico locale Metro.co.uk, soltanto nell’estate del 2023 ci sono stati diversi avvistamenti di squali in molte destinazioni popolari, come quella di metà giugno ad Aquamarina Beach a Orihuela Costa, nel sud di Alicante, in Spagna.

Avvistamenti nell’isola di Minorca, a Valencia addirittura l’attacco di uno squalo all’uomo, parola dell’Independent.co.uk. Segnalazioni in Portogallo, Grecia e Croazia; quelli dalle conseguenze più gravi in Egitto, dove un cittadino russo di 24 anni ha perso la vita dopo essere stato attaccato dalla creatura marina. Probabilmente uno squalo. E in Italia?

Le foto di uno squalo di circa tre metri che nuota attorno a una barca di pescatori al largo del porto di Livorno hanno fatto il giro del mondo, così come altri avvistamenti sono stati segnalati in Sicilia. Perché così tanti nel Mediterraneo?

I fattori dell’aumento di avvistamenti di squali

Le motivazioni sono molteplici. Purtroppo il cambiamento climatico ha contribuito allo spostamento di alcuni esemplari nelle acque calde del Mediterraneo. L’estate, poi coincide con la nascita di alcune specie di squali come il Mako e la Verdesca: per dare alla luce i loro cuccioli, gli squali scelgono acque meno profonde.

Per tutto il resto c’è la Florida, la capitale mondiale dei morsi di squalo, stando a un report del Museo statale di Storia Naturale e dell’Università della Florida. L’area intorno a Daytona Beach detiene il primato della più alta concentrazione di attacchi.

L’hotspot per gli squali

L’ International Shark Attack File ha identificato la contea di Volusia come l’hotspot mondiale per gli squali che predano gli esseri umani, con 351 attacchi non provocati identificati dall’inizio della registrazione.

Addirittura 928 attacchi, una cifra spropositata calcolando che il secondo stato degli States con più attacchi sono le Hawaii ma con 195, poi la California con 138, quindi la Carolina del Sud con 118.