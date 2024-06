Cornacchie, preoccupazione cresce per gli attacchi alle persone | L’incubo di Hitchcock prende forma

Una nuova ansia dilaga nel nostro Paese: le cornacchie sembrano diventare sempre più aggressive, si cerca una soluzione.

Se non avete mai visto il film Gli Uccelli del noto regista Alfred Hitchcock, allora questo potrebbe non essere esattamente il momento giusto per farlo.

Il re dell’horror costruisce una trama ben congeniata attorno a un costante pericolo: l’attacco degli uccelli, che, improvvisamente, sembrano essere diventati molto aggressivi nei confronti della specie umana.

Si tratta di una trama apparentemente surreale e improbabile, eppure qualcosa di simile si sta verificando con le cornacchie in una città del Nord Italia.

Si tratta del capoluogo piemontese, Torino, dove negli ultimi tempi gli attacchi alle cornacchie rivolti ai passanti sono aumentati considerevolmente: ecco come proteggersi e qual è la risposta delle istituzioni.

Cornacchie alla riscossa

A Torino le zone più interessate da questo bizzarro fenomeno sono state il quartiere Cit Turin e corso Inghilterra: bisogna tenere presente che non è certo la prima volta che si riscontra un comportamento simile nelle cornacchie.

Infatti è un comportamento piuttosto comune per questi volatili nel corso della stagione primaverile: questi sono una specie particolarmente protettiva nei confronti dei loro nidi e dei loro piccoli, e sembra essere proprio questo il principale motivo della loro aggressività. Evidentemente, quando subiamo un attacco da parte delle cornacchie, è perché siamo vicini a un loro nido, e queste si sentono minacciate dalla presenza dell’essere umano.

La reazione dei volatili

Generalmente, ben lungi dall’imitare l’incubo hitchcockiano, lo scopo delle cornacchie che vediamo planare sui passanti altro non è quello di spaventare e allontanare ciò che per loro è una potenziale minaccia, pertanto non bisognerebbe allarmarsi più di tanto. Basterà in quel caso allontanarsi dalla zona e la cornacchia non vi perseguiterà più una volta che sarete a una distanza ragionevole dal loro nido.

Questa fase di forte protezione delle cornacchie non dura molto, ma circa un mese o poco più: successivamente, infatti, i piccoli volatili abbandoneranno il loro nido, il che farà sì che i genitori cornacchia non saranno più costretti a difenderlo. L’unica cosa da fare, dunque, è attendere che passi questo periodo e fare un po’ di attenzione riguardo alla possibile presenza di nidi con uova o piccoli di questi affascinanti volatili.