Cashback, se non sai cos’è dovresti iniziare a conoscerlo | Chi lo usa ha già messo da parte migliaia di euro

Forse non tutti sanno che il cashback sta facendo risparmiare un bel po’ di persone in Italia e all’estero. Ecco perché.

Chiamatelo risparmio 2.0. Sotto pandemia da Coronavirus il termine cashback è entrato in Italia, sotto forma di rimborso per chi pagava con la carta anziché contanti. Si facevano addirittura le lotterie. Allentata la morsa del Covid-19, è sparito un po’ nell’ombra. Per molti ma non per tutti.

Il concept del cashback, letteralmente soldi indietro, era già disponibile a metà anni ’80, quanto la Discover Financial Services, una divisione di Morgan Stanley, lanciò una carta di credito senza commissioni annuali, un limite più alto del normale e, appunto, un bonus di cashback su determinati acquisti.

Con il passare degli anni e in maniera direttamente proporzionale all’esplosione di internet, sempre più utenti potevano sapere in anticipo quanto potevano recuperare per i loro acquisti presso ciascun rivenditore specifico, prima di acquistare.

Ora, quando un cliente effettua un acquisto online, invece di visitare direttamente il rivenditore, può scegliere di seguire un collegamento da un sito web di cashback per generare una ricompensa monetaria. Il sito di cashback riceverà una commissione dal rivenditore che, dopo la conferma dell’acquisto, verrà condivisa con il cliente che ha effettuato l’acquisto.

Un modo intelligente per risparmiare

Attualmente, sempre più utenti stanno scoprendo i vantaggi del cashback, un modo intelligente per risparmiare sui propri acquisti online. Piattaforme come iGraal consentono agli utenti di recuperare una percentuale dei propri acquisti, il che si traduce in risparmi significativi a lungo termine.

ll meccanismo del cashback, anche se a prima vista può sembrare complicato, è piuttosto semplice. A differenza degli sconti sugli acquisti, vengono premiati gli acquirenti con il rimborso di una percentuale dell’importo speso, dopo ovviamente aver completato l’acquisto. iGraal, ma ce ne sono altri, basta googlare per documentarsi.

I vantaggi del cashback

L’attrattiva principale del cashback è il risparmio nel tempo, consentendo ai clienti di accumulare somme considerevoli che possono successivamente investire o spendere per esigenze future. Le percentuali di cashback variano a seconda del negozio online e della categoria del prodotto, ma generalmente oscillano tra l’1% e il 10% dell’importo totale dell’acquisto. Percentuali piccole e insignificanti? Facciamo due conti su un intero anno.

Se una famiglia spende in media 200 euro al mese in acquisti online, potrebbe ottenere un cashback medio del 5%, quindi risparmiare 120 euro all’anno, una cifra non trascurabile considerando l’attuale contesto di crisi economica. Provare per credere.