Nuovo bonus INPS da 500€ per tutti i disoccupati | In tre anni lo stato ti passa 18.000€

Grandi novità in arrivo per i cittadini italiani, coloro che attualmente si trovano senza un’occupazione possono avere diritto a un bonus da 500 euro che arriva direttamente dall’Inps.

In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere come le condizioni di vita degli italiani siano cambiate vertiginosamente, i quali sempre più spesso affermano di vivere in un contesto di povertà oltre ad avere una serie di difficoltà nella ricerca dell’occupazione lavorativa.

A intervenire sulla questione è stato anche il governo, che in un primo momento ha proposto un sussidio economico come quello del Reddito di Cittadinanza, il quale è stato sostituito nel tempo dall’Assegno di inclusione.

Nel frattempo, sono arrivati anche altri tipi di incentivi economici che hanno permesso agli italiani di poter provvedere alle proprie necessità e farsi di poter migliorare anche la propria condizione lavorativa, ma il bonus di cui andremo a parlare di seguito rientra nei meandri di un qualcosa che in pochi conoscono.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come poter richiedere il bonus in questione, così da poter usufruire della somma appena menzionata.

Previsti 500 euro con il nuovo Bonus Inps

Tenendo conto dei gravi tasso di disoccupazione in cui versa l’Italia, un nuovo aiuto viene fornito con il Decreto Coesione 60 del 2024, il quale diretto a cittadini attualmente non occupati e che hanno ne sa inferiore ai 35 anni.

In particolar modo si tratta di una cifra che possiamo chiedere direttamente all’Inps presentando i propri piani lavorativi, sia che si intende vestire in una nuova proprietà oppure agire in un altro modo… ovvero, richiedere un aiuto economico che possa coprire i contributi previdenziali che vengono versati ogni volta ai lavoratori assunti.

Ecco in cosa consiste il nuovo bonus

Secondo quanto reso noto dalla stampa nazionale, dunque, il bonus in questione va richiesto direttamente all’Inps a partire dal prossimo 1 luglio 2024 fino al 31 dicembre del 2025, il quale andrà sovvenzionare attività imprenditoriali di transizione digitale ed ecologica, o dello sviluppo delle nuove tecnologie.

In concreto, si possono ottenere 500 euro al mese per tre anni, i quali possono arrivare anche a 800 euro, i quali possono essere versati direttamente sul nostro conto corrente oppure richiesti sottoforma di contributi previdenziali. Si tratta, quindi, di un reale concreto supporto che viene dato a chi intende investire per creare una propria collocazione lavorativa, privilegiando anche chi vuole investire per assumere personale. Per ottenere ulteriori informazioni sulla sul contributo in questione, dunque, non dobbiamo fare altro che richiederle agli sportelli Inps, così come l’elenco di tutta la documentazione necessaria da presentare.