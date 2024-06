Chiamate da numeri nascosti, applicazioni e trucchi per rendere visibili i codardi | Per uno smartphone senza segreti

Nessuno “sconosciuto” vi chiamerà più: ecco come scoprire chi c’è dall’altra parte dello smartphone, non ci sono più segreti.

La tecnologia è uno strumento che ha migliorato moltissimi aspetti della nostra vita quotidiana – e non solo -, basti pensare alla possibilità di lavorare o gestire il conto corrente direttamente da casa nostra, oppure di firmare un documento senza recarsi sul posto.

Come ogni tipo di strumento, però, il suo giudizio di valore dipende unicamente dalle modalità e dagli scopi con il quale la tecnologia viene utilizzata: sono tante anche le frodi online, i furti di identità, le truffe economiche e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, con la giusta cautela il mondo tecnologico è meraviglioso, ma bisogna prestare attenzione ad alcuni dettagli per essere al sicuro rispetto a possibili raggiri che molti mettono in atto.

Alcune persone si tutelano “attaccando” a propria volta: ad esempio, ci sono delle applicazioni che permettono di scoprire chi ci chiama con il numero sconosciuto, ad esempio, oppure dei semplici trucchi che ci permettono di scoprire ogni segreto in pochi passi. Vediamo quali.

Trucchi e app dedicate

Questo tipo di applicazioni possono essere utilizzate con nonchalance, ma in alcune situazioni estreme possono risultare utili per la propria protezione.

Pensiamo, ad esempio, al reato di stalking: se riusciamo a dare un volto o un numero alla persona che ci tormenta con lo sconosciuto, allora è possibile presentarsi con qualche prova in più alla Polizia.

Applicazioni utili

La prima applicazione che vi suggeriamo è TrueCaller, una app che permette di identificare i numeri sconosciuti e bloccare messaggi e chiamate spam: è disponibile sia per IOS che per Android. Un’altra applicazione, invece, permette di localizzare una chiamata.

Altra app molto utile è Whoscall, che ha una serie di funzioni e anche questa permette di identificare i numeri “sconosciuti”. Anche l’app per le chiamate di Google, in alcuni telefoni già presente di default, aiuta a identificare le chiamate spam e a bloccare numeri. Anche se utilizziamo tutte queste accortezze, è sempre bene porre attenzione a chi c’è dall’altra parte del telefono e non fornire mai codici o dati sensibili per evitare che questi vengano utilizzati a nostra insaputa. In molte truffe, ad esempio, chi chiama si finge un operatore che si occupa di assistenza clienti del tuo gestore telefonico.