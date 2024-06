Allerta integratore alimentare: se hai questo in casa buttalo via subito | Rischi un ictus e sviluppi aritmie anche se sei sanissimo

Non utilizzare più questo integratore alimentare, potresti rischiare un ictus o di sviluppare problematiche cardiache anche se sei sanissimo.



Ci dicono che gli integratori alimentari siano il segreto per poter migliorare il nostro stato di salute. La realtà è che purtroppo occorre sempre conoscere in maniera perfetta quello che si utilizza per evitare di incappare in errori che potrebbero costare veramente caro. Nel corso degli anni, con l’aumentare dell’utilizzo di questi prodotti, sono diventati più insistenti gli studi a riguardo.

Non sono pochi esperti che giorno dopo giorno lavorano per comprendere se, tutto ciò che viene proposto come salutare sia veramente tale o se consista in un rischio per la salute umana. Purtroppo in un lavoro costante come questo non sono poche volte in cui si rileva la possibile pericolosità di un elemento per la salute umana.

Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe un integratore, molto noto, utilizzato da tanti, che in pochi sanno potrebbe essere rischioso. Questo è il motivo per cui si consiglia sempre di prestare particolare attenzione ai prodotti che si assumono. Viene sempre consigliato di rivolgersi al proprio medico di famiglia, al fine di avere la certezza di utilizzare un prodotto che sia veramente benefico sull’organismo.

Ricordiamo quindi di non affidarsi mai a persone che si improvvisano esperti del settore. Quello che ha il rischio è la propria salute e a volte la propria vita.

Non sempre gli integratori fanno bene

Ciò che non bisogna mai dimenticare che gli integratori a volte possono anche fare male, soprattutto nel caso in cui si legano alla determinata carenza alimentare o a delle condizioni per cui proprio quel prodotto non poteva essere utilizzato. Utilizzare l’integrazione nella maniera sbagliata espone a rischi cardiovascolari, a dirlo sarebbero studi specifici a riguardo.

Negli ultimi tempi sono state rivolte particolari attenzioni nei confronti di quello che riguarda gli integratori a base di olio di pesce. Consigliati perché ricchi di omega 3 sembra che possano essere veramente pericolosi.

Anche le persone sane sono a rischio

Che l’olio di pesce sia una fonte di acidi grassi o omega3 può essere assolutamente la verità. Gli integratori che lo utilizzano promettono di abbassare il livello di trigliceridi, peccato che gli studi specifici hanno evidenziato come il loro utilizzo in persone sane potrebbero aumentare il rischio del 13% di sviluppare delle malattie a livello cardiaco, addirittura nel 5% dei casi aumenta il rischio di ictus fatali.

In buona sostanza quello che si raccomanda e di fare particolare attenzione ai prodotti che si utilizzano, cercare di legare il loro rapporto alla presenza reale di un rischio di sviluppare patologie che loro ci aiutano a combattere.