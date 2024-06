Per dormire meglio la notte ecco il trucco senza pillola | È tutta questione di dosi in questi alimenti, pochi grammi fanno la differenza

Soffri d’insonnia? Non prendere medicinali, ti basta mangiare alcuni alimenti e dormirai come un bambino. Lo dice la scienza.

Tantissime persone soffrono d’insonnia o hanno comunque difficoltà a dormire. Difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli notturni, tutto questo inficia la buona qualità del sonno.

Alcune pratiche che a noi sembrano normali e innocue poi possono influire sul riposo notturno senza che ce ne accorgiamo. Per esempio portare il cellulare a letto.

La luce dello schermo interferisce con il sonno, tenendo il cervello attivo senza permettere il rilassamento necessario a prepararsi a dormire. Meglio leggere un bel libro.

Anche l’alimentazione ha il suo peso nella questione, in tutti i sensi. Una cena particolarmente pesante infatti richiederà troppe energie per la digestione, non consentendo al corpo di dedicarsi al riposo. Prima di ricorrere a farmaci però, continua a leggere e scopri quali alimenti e in che dosi possono aiutarti.

Insonnia: combattila con questi alimenti

Romina Cervigni, biologa e nutrizionista, spiega alla Gazzetta che una cena pesante: “Richiede più sforzo ed energia dal corpo, spezza il sonno. Meglio evitare cibi grassi, pesanti e dolci. I grassi animali, le proteine in grandi quantità sono più difficili da digerire”. Da evitare anche un eccesso di alcol, che intossicando il fegato richiederà uno sforzo per la depurazione, e le bevande stimolanti come il caffè.

“Gli alimenti ricchi di caffeina e teina sono dannosi per il sonno: bloccano i neurotrasmettitori che ‘rilassano il cervello’ e ci fanno sentire stanchi” sostiene la dottoressa. Molto meglio scegliere una tisana rilassante come camomilla, melissa o tiglio. Ma allora, cosa è bene mangiare?

I cibi giusti

Il NYPost illustra uno studio condotto in Finlandia che ha tenuto conto di un campione di oltre 5000 soggetti e della loro alimentazione. Da questa ricerca si è evinto che chi mangia più frutta e verdura dorme meglio. Addirittura si è calcolato che bastano 50 grammi in più rispetto a quanto consumano coloro che non hanno problemi del genere.

Erin Palinski-Wade, dietista, è intervenuta a Fox News Digital commentando: “Non sorprende che aumentare l’assunzione di frutta e verdura nella dieta possa migliorare sia la qualità che la quantità del sonno. Frutta e verdura contengono una varietà di nutrienti che possono favorire un sonno sano. Alcuni frutti, come le ciliegie e le banane, contengono melatonina, un ormone che regola il ciclo sonno-veglia”. Inoltre introducendo l’apporto di antiossidanti si riduce lo stress ossidativo e l’infiammazione nel corpo. Di conseguenza “Il sonno può migliorare man mano che questi fattori vengono ridotti”. Ora che lo sai, la sera fai il pieno di frutta e verdura.