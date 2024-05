Trucco Windows, il segreto custodito per 30 anni viene a galla: nessuno conosceva questa funzione

Scovata un’opzione nascosta nel sistema operativo di Microsoft. Nessuno conosceva questa funzione: come cambia Windows.

Tempo di rivoluzione, che fa rima con innovazione, per tutti gli appassionati dei prodotti Windows. Da Microsoft sembra davvero che passare a Windows 11 conviene, senza aspettare ottobre 2025, quando terminerà, come annunciato dal colosso di Redmond, il supporto per Windows 10.

Una nuova interfaccia utente, più semplice e intuitiva da usare assicurano da Microsoft. Perfezionati tutti i migliori elementi del sistema operativo vigente, in modo da avere un PC ancora più performante, sia per chi lo utilizza per lavorare, sia per i milioni di player che affollano l’affascinante mondo del gaming. E ancora.

Più gesti touchscreen e obiettivi più grandi per attivarli, sempre meno bisogno di tastiera e mouse, la barra di ricerca in una nuova posizione facile da trovare. Situata nel menu Start, può trovare ciò che non puoi: dai file alle app, passando per tutto ciò che desideri online.

L’imbeccata di Dave Plummer

Tutto questo e molto altro è Windows 11, compreso i widget, la macro novità che consentirà agli utenti di restare aggiornato su tutto ciò che usualmente si tiene d’occhio: orari, meteo, azioni, sport, addirittura gossip. Ma non c’è soltanto Windows in hype. Proprio in questo contest si inserisce un’incredibile scoperta tenuta nascosta per 30 anni.

Dave Plummer ha condiviso una storia particolarmente interessante, che ha sorpreso un po’ tutti, dimostrando ancora una volta che nulla è più permanente che temporaneo. I suoi post ruotano attorno alla finestra di dialogo “Formatta unità del sistema operativo”, sviluppata come soluzione temporanea quasi 30 anni fa, alla fine del 1994.

Cosa succede se teniamo premuto un semplice tasto

L’ex programmatore di Windows ha scovato “l’interfaccia utente elegante” mai arrivata, una soluzione ideata come soluzione non permanente che continua a resistere, rimanendo invariata anche nell’ultima versione del sistema operativo, l’acclamato Windows 11.

Uno degli sviluppatori dell’ormai iconico task manager, quell’applicazione di un sistema operativo che permette di monitorare tutti i processi in esecuzione su un computer, in quella ha condiviso un trucco rimasto nascosto proprio dai tempi dello sviluppo per il rilascio del programma su Windows: tenendo premuto “Ctrl”, tutti i processi smetteranno di saltare, stoppandosi. A giudicare dai commenti, quasi nessuno era a conoscenza del fatto che l’elenco dei processi poteva essere “sospeso” con un semplice tocco. Potere della tecnologia.