Sei schiavo del tuo smartphone e ormai hai una dipendenza | 7 trucchi per liberarti da questa gabbia

Se non riesci a staccarti un attimo dallo smartphone e non riusciresti a vivere senza, hai una dipendenza. Ecco i trucchi per liberartene.

Lo smartphone per alcune persone è diventato quasi un’appendice; impensabile vivere senza, impossibile quasi.

Alcuni soggetti non riescono a concepire una vita senza il loro amato telefonino, senza essere perennemente connessi con il mondo, e spesso tristemente soli nella realtà.

Addirittura è stato coniato un termine per indicare questa problematica: Nomofobia, che sta per no – mobile – phone – phobia. In pratica una paura incontrollata di rimanere senza telefono, senza connessione. Chi ne soffre ha dei veri sintomi fisici che vanno dall’ansia al mal di testa, dalla depressione all’isolamento.

Come riporta Infobae, il Centro Studi Specializzati sui Disturbi d’Ansia ritiene che questo disturbo colpisca il 60% della popolazione mondiale. Se sei tra queste persone, o comunque se pensi di avere una dipendenza da smartphone, scopri come liberatene con 7 trucchi.

Smartphone e dipendenza: scopri come liberartene

Voler essere perennemente connessi, sempre con lo smartphone in mano come se posandolo perdiamo chissà che di importante ed essenziale, non è solo un vero disagio emotivo. Anche il fisico ne risente. Problemi del sonno, poiché molti si portano il telefonino anche a letto la sera, problemi alla vista, ma anche altri disturbi sono caratteristici di chi usa troppo lo smartphone.

Ad esserne maggiormente colpiti sono gli adolescenti, particolarmente vulnerabili poiché non ancora caratterialmente formati, e quindi alla ricerca di una propria identità e con un marcato bisogno di accettazione. Quando i ragazzi sono dipendenti da smartphone manifestano sintomi evidenti, come l’alterazione dei ritmi biologici e la riduzione del rendimento scolastico. Ma soprattutto il crescente limitare delle interazioni sociali faccia a faccia. Stiamo assistendo ad una generazione che preferisce l’ isolamento sociale piuttosto che la convivialità.

I trucchi per limitare i danni

Per poterti liberare dalla dipendenza da smartphone puoi mettere in pratica dei semplici accorgimenti che possono aiutarti piano piano a guarire. Oppure puoi aiutare i tuoi figli. Innanzitutto cerca di stabilire orari specifici per l’uso del cellulare, in modo da non passare le ore a guardarlo e perdere tempo prezioso. In questo può aiutarti anche disattivare le notifiche: in questo modo non saranno un continuo richiamo a controllare “cosa c’è di nuovo”. Disinstalla le applicazioni che non sono essenziali, scoprirai che puoi farne a meno.

Cerca di svolgere delle attività senza il cellulare, magari andando a fare la spesa, o una corsa. Così ti renderai conto che puoi sopravvivere anche senza tenerlo sempre con te. Evita di usarlo come sveglia, ed evita di portarlo a letto la sera. La scarsa illuminazione farà male agli occhi e inoltre è dimostrato che la luce dello schermo interferisce con il ritmo sonno – veglia, disturbando il sonno. Infine, se ti accorgi di avere mal di testa mentre lo usi, smetti immediatamente. Con questi piccoli trucchi potresti essere più consapevole del rapporto che hai con il tuo smartphone, e ridimensionarne l’importanza.