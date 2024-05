Guardi lo smartphone prima di dormire? Questa brutta abitudine ti costerà cara | Quando te ne accorgerai sarà troppo tardi

Guardare lo smartphone poco prima di mettersi a dormire è una pessima abitudine. E se non la perdi subito potrai avere molti problemi.

Sembra un gesto del tutto innocuo, anche perché sono in molti a farlo. La sera ti metti a letto e la tua attenzione è catalizzata dallo smartphone.

Del resto è una cosa che fai già durante la giornata. Il telefonino ci accompagna in ogni momento della nostra quotidianità, dalla mattina quando mentre facciamo colazione diamo un’occhiata ai social, fino alla sera.

Ogni momento libero è dedicato all’oggetto che da qualche anno è diventato indispensabile. Lo smartphone racchiude tutto il nostro mondo, tra foto, video, notizie e social. Costantemente connessi, non vivremmo più un minuto senza.

Ma se hai l’abitudine di guardarlo anche quando sei a letto, prima di dormire, è il momento di smettere perché potrebbe costarti molto cara. Vediamo perché.

Smartphone prima di dormire? Pessima abitudine

Il gesto che fai quando sei concentrato sul telefono anche in presenza di persone si chiama phubbing, e nasce dall’unione dei vocaboli inglesi telefono – phone – e snobbare – snubbing -. Una bruttissima abitudine. Quante volte ti sarà capitato di farla a qualcuno, ma anche di riceverla? E come ti sei sentito?

In effetti in questo modo si dà la priorità ad un oggetto piuttosto che a chi ci troviamo di fronte. Preferiamo scorrere le schermate del device, mettere like e guardare gli aggiornamenti degli “amici virtuali” invece che fare una bella chiacchierata con gli amici veri. O peggio, il partner. E tutto questo ha un costo in termini di qualità di rapporti. E lo dicono gli esperti.

Cosa rischia la coppia

Tracy Ross, terapista di coppia e familiare ha spiegato ad HuffPost che in questo modo: “Sostanzialmente stai diminuendo le possibilità di intimità e affetto, o semplicemente di interagire in generale con il tuo partner. La connessione è fondamentale per una relazione forte – e deve avvenire regolarmente, senza fallimenti, affinché una coppia possa prosperare”.

Quando il partner si sente ignorato, che futuro può avere la coppia? Inoltre secondo la terapista occorre andare a fondo della questione e capire i motivi del nostro comportamento. “Chiediti se stai usando il telefono per evitare il tuo partner e, se sì, di cosa potrebbe trattarsi? Le abitudini tendono a persistere e, a meno che non proviamo attivamente a cambiarle, perseverano”. E offre anche una soluzione: se proprio non riesci a fare a meno di guardare lo smartphone prima di dormire, fallo assieme al partner. Coinvolgilo in ciò che stai facendo, in modo da creare comunque una connessione con lui.