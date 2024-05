Trucco del 6-1, svelato finalmente come fregare gli esperti di neuromarketing al supermercato | Risparmi il 50% e fai più in fretta a fare la spesa

Quando vai a fare la spesa al supermercato applica il trucco del 6 -1. In questo modo riuscirai a spendere molto meno.

Se per noi andare a fare la spesa al supermercato è un’azione quotidiana e del tutto naturale, in realtà il nostro comportamento è oggetto di studio.

Non tutti sanno che gli esercizi commerciali adottano dei trucchi per spingere il cliente a rimanere più tempo in negozio, a spendere di più e ad essere addirittura guidato verso determinati acquisti.

Gli esperti di neuromarketing studiano gli effetti che gli stimoli sensoriali utilizzati hanno sulla clientela e sulle sue abitudini di acquisto.

Ma se applichi la tecnica 6 – 1, riuscirai a non farti inconsciamente guidare e anche a risparmiare sulla spesa. Scopri con noi di cosa si tratta.

Risparmiare sulla spesa: il trucco del 6 -1

Se non hai mai sentito parlare del trucco del 6 – 1 è arrivato il momento. Si tratta di una tecnica di fare la spesa ideata dallo chef e personaggio televisivo Will Coleman che ne ha parlato al popolare programma Good Morning America. Molto spesso ti sarà capitato sicuramente di andare al supermercato per fare pochi acquisti e tornare a casa con sacchetti pieni di spesa, di cibi di cui non avevi nemmeno bisogno. Spendendo molto di più di quanto preventivato.

Applicando questo metodo invece non solo acquisterai solo ciò di cui hai bisogno, ma, secondo l’ideatore, potrai risparmiare fino ad un centinaio di euro al mese. Coleman ha spiegato: “L’idea alla base del metodo 6 a 1 nasce davvero dal fatto che sono stanco di diverse cose: sprecare soldi, sprecare cibo e passare ore al supermercato cercando di capire cosa comprare e cosa cucinare durante la settimana”.

In cosa consiste e come applicarlo

Applicare questo metodo in pratica significa pianificare gli acquisti secondo lo schema 6 – 1. Ovvero andare a fare la spesa e acquistare 6 tipi di verdura differenti, 5 di frutta, 4 fonti proteiche, 3 fonti di carboidrati, 2 salse o creme spalmabili e per finire 1 prodotto extra a scelta. Qualcosa di “sfizio”, insomma, che rappresenti una coccola. Il tutto una sola volta a settimana. Non solo saprai cosa acquistare, ma portando a casa ogni settimana prodotti diversi il menù sarà sempre vario e mai ripetitivo, con un po’ di inventiva.

La quantità degli alimenti deve essere regolata chiaramente in base ai membri della famiglia, ma si calcola che applicando il trucco 6 -1 risparmieresti tempo, non dovendo più girare a vuoto nel supermercato alla ricerca di qualcosa che ti ispiri, e denaro, quantificato in circa 100 euro al mese.