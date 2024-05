50-30-20, il trucco per risparmiare in un anno fino a 5.000€ | Diventi ricco senza nemmeno accorgerti

Risparmiare e mettere da parte qualche soldo è diventato quanto mai difficile, ma forse un modo per farlo c’è

Il budget mensile sembra non quadrare mai. Le spese sono sempre tante e alla fine del mese, quando arriva lo stipendio sul conto corrente, quello che abbiamo guadagnato sembra essere già impegnato, tanto da non lasciare spazio per nulla che non siano le cosiddette spese fisse.

Ma non di solo pane vive l’uomo: è vero che non si devono sciupare i soldi, ma prendersi qualche distrazione non ha mai fatto male a nessuno. Anzi è fondamentale per vivere una vita più felice e aiutarsi a essere più motivati a risparmiare qualche soldo, proprio per poter continuare a togliersi qualche sfizio.

Naturalmente, se non si hanno delle regole ben precise che regolino le entrate e le uscite, e se si lascia tutto al caso, sarà sicuramente più difficile riuscire a mettere da parte qualche soldo, e anche arrivare a fine mese con il conto in banca in attivo piuttosto che in rosso. Una regola in particolare sembra essere molto efficace.

La regola del 50/30/20: un metodo infallibile

Da Oltremanica arriva un metodo quasi infallibile per gestire al meglio il proprio budget. E’ chiamato la regola del 50/30/20, un metodo semplice che può aiutare a gestire il denaro in modo efficace e sostenibile. La regola pratica di base consiste nel dividere il reddito mensile in tre categorie di spesa: 50% per i bisogni, 30% per i desideri e 20% per il risparmio o il pagamento dei debiti.

Quando parliamo dei bisogni, intendiamo affitto, bollette, cibo, rate, trasporti e simili. Si tratta di quelle spese che solitamente si definiscono fisse, quelle che sono sempre all’ordine del giorno. Se abbiamo uno stipendio di 2000 euro, ad esempio, 1000 dovrebbero essere usati per questo tipo di spese. Il 30% che va speso invece in “desideri”, riguarda cene fuori, spese per abiti, sfizi, vacanze, abbonamenti in palestra o abbonamenti a piattaforme varie come Netflix e simili.

Per quanto riguarda invece l’ultima parte, il 20% dedicato al risparmio, dovrebbe essere ciò che resta dello stipendio una volta tolto quell’80% dedicato a spese necessarie e voluttuarie, e in teoria dovrebbe essere quella parte di stipendio o provvigione che si dovrebbe mettere da parte ogni mese per costituire un piccolo tesoretto da tenere da parte per emergenze di vario tipo, o anche solo per avere da parte qualche soldo da usare per spese che non rientrano nel budget mensile canonico.