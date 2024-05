Specchietto retrovisore, quella levetta è sempre stata sotto i tuoi occhi ma non conosci la sua vera funzione | Rimarrai allucinato appena lo scopri

Un pulsante che vi è sempre apparso enigmatico si trova proprio sullo specchietto retrovisore: ecco qual è la sua funzione.

Le automobili di nuova generazione sono sempre più accessoriate e tecnologiche, e quasi tutte hanno ormai uno schermo che permette di regolarne alcuni funzioni, di ascoltare la musica, oppure hanno il navigatore satellitare persino integrato all’interno del cruscotto.

Anche l’auto, dunque, è stata investita appieno dalla meraviglia della tecnologia, che prevede anche alcune funzioni che non tutti conoscono dato che difficilmente è uso leggere il “libretto delle istruzioni” a meno che non vi siano sistemi particolarmente complicati.

Una delle innovazione speso presenti nelle nostre auto di nuova generazione è proprio legata a un elemento fondamentale: lo specchietto retrovisore.

Si tratta di una levetta posta proprio in prossimità di questo piccolo specchio che risulta fondamentale per una guida sicura e anche per parcheggiare in modo veloce: ecco a cosa serve.

La funzione nascosta

Se vedete questa levetta o questo pulsante nei pressi dello specchietto retrovisore, è evidente che si tratti di uno specchietto fotocromatico.

Questa sua caratteristica significa che, con un semplice click, potrete decidere in quale modalità usarlo, oscurandolo, ad esempio, quando dietro di noi c’è una macchina con dei fari particolarmente luminosi che ci infastidiscono visto il riflesso nei nostri occhi. Questo tipo di specchietti, quindi, se attivati con un bottone, permettono di avere una visione migliore di quanto accade sulla strada dietro di noi. Le innovazioni non finiscono qui.

Un’auto all’avanguardia

Oltre alla possibilità della levetta per lo specchietto fotocromatico, alcune automobili presentano anche una tecnologia molto utile: si tratta di specchietti retrovisori con il display, dove viene mostrata l’immagine ricevuta dalla telecamera posteriore, così che sbattere contro un muro o un’altra auto, soprattutto in fase di parcheggio, diventa davvero impossibile.

Anche in questo caso, questi particolari specchietti, spesso si attivano con la spinta di un bottone. Siamo in un’era in cui anche la più piccola tecnologia migliora di tanto la nostra vita quotidiana: ce ne sono davvero per tutti i gusti, da chi preferisce maggiore assistenza alla guida, a quanti, invece, preferiscono un maggiore sistema che li intrattenga legato alla macchina, evitando, però, ogni tipo di distrazione. Chi è preoccupato per la sicurezza sarà accontentato allo stesso modo.