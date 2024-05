Ecco le password peggiori per l’accesso alla banca mobile o allo smartphone | Se ne hai una simile una cambiala immediatamente

Fai attenzione le password che hai scelto per l’accesso alla banca o al tuo smartphone, perché sicuramente hai impostato uno di questi codici che rientrano in una pericolosa classifica.

Negli anni il modo di accesso ai nostri dati personali è cambiato in modo considerevole, insieme al controllo del proprio deposito utili utilizzando a nostro favore lo smartphone oppure il proprio personal pc.

Le banche, d’altro canto, hanno fornito i propri clienti i mezzi necessari per poter garantire a se stessi privacy e tutela dei dati in questione, il tutto la scelta di una password del tutto personale che dia accesso al proprio conto.

Questa lunga serie di codici, infatti, è stato oggetto di una lunga accurata indagine pubblicata sul Confidential al quale ha contribuito Nick Barry nonché autore del blog Data Genetics.

Verifica se la tua password rientra nell’elenco che è stato fornito dall’esperto e che potrebbe compromettere la sicurezza dei tuoi dati.

Attenzione alla password che scegli per il tuo conto online

Secondi quanto hai messo dall’accurata indagine in questione, infatti, sembrerebbe che ancora oggi ci sono persone che utilizzano per i loro dispositivi la password più famosa al mondo ovvero 1234, inserita anche in una fetta considerevole di dati bancari, per una percentuale di circa il 10%.

Il tutto non finisce di certo qui, perché sembrerebbe che molti utenti scelgono di utilizzare anche la propria data di nascita, la quale rappresenta il primo tentativo che viene effettuato da hacker che stanno tenendo sotto controllo la nostra vita gli affari nel tentativo di avere un accesso più rapido e che mira dritto al punto.

Se hai una di queste password cambiala subito

L’indagine de El Confidencial è è emerso che la strada maggior parte delle password comincino con combinazioni numeriche come 19 o 20, ma tra le più selezionate troviamo la combinazione di numeri ripetuti quattro volte che vanno da un zero a sei ad esempio: 0000, 4444, 5555, 6666, ecc…

Una delle password più utilizzate e anche la seguente 4321, 1010 e 2001, sulla base di tali motivazione, quindi, vi consigliamo di fare un check delle vostre password e se rientrano le password che vi abbiamo appena indicato vi consigliamo di rimuovere e cambiare subito subito la combinazione, oppure ben presto entrerete nel mirino degli hacker che hanno intenzione di attentare ai vostri dati bancari. Nel frattempo, presta più attenzione del dovuto nella selezione delle tue password, così garantirti una maggiore sicurezza e tutela dei dati, onde evitare di cadere vittima di truffe varie ed eventuali.