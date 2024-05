Benzina, con questo trucco sconosciuto guadagni 1 litro extra ogni volta che fai rifornimento | Ad averlo saputo prima saresti molto più ricco

Un trucchetto semplice semplice che ti permette di avere un litro di benzina extra ogni volta che fai il pieno.

Il caro benzina è un argomento che molto sta a cuore a tutti gli italiani che negli ultimi anni si sono trovati a pagare un bene essenziale a costi veramente troppo elevati. Tutti coloro che a più riprese hanno cercato di dare una spiegazione a questo innalzamento dei prezzi, hanno dato la colpa al Covid, all’inflazione, alla guerra in Russia e alle auto elettriche.

Ognuno di questi elementi ha influito in maniera più o meno decisa sul prezzo del carburante, ma non se ne può dare una spiegazione che sia effettivamente univoca.

Insomma, qualunque sia il motivo che ha portato all’aumento dei prezzi, quello che è certo è che attualmente non si fa altro che andare alla ricerca di modi che permettano di risparmiare anche solo poche decine di euro. Un’attenzione indispensabile per riuscire ad abbattere dei costi che sono influenti sul benessere economico della popolazione.

Ma sembra che per poter avere un buon risultato in termini di risparmio è innanzitutto importante, riuscire a conoscere alcuni trucchi che in pochi applicano, ma che offrono un ottimo risultato.

Consigli di risparmio

Tantissime delle tips di risparmio che possiamo utilizzare e che permettono di avere un buon risultato, le possiamo trovare sul web. Influencer, tiktoker e esperti di motori sono in grado di offrire moltissimi spunti a cui attingere per risparmiare sul tuo prossimo pieno di carburante.

Si va dal semplice utilizzo della tariffa self service, fino ad arrivare al risparmio maggiore che si può avere se si decide di fare il pieno al mattino presto, piuttosto che al pomeriggio. Consiglio questo, dovuto alla minore espansione del carburante nelle ore fresche, piuttosto che in quelle calde. Sempre conoscendo la tua auto puoi però sfruttare altre possibilità.

Puoi mettere 8/15 litri in più

All’interno del serbatoio si accumulano dei gas che non permettono di riempire completamente il contenitore con il carburante. In alcuni modelli di automobili c’è un piccolo pulsante all’interno dello sportellino per il rifornimento che permette di eliminare il gas.

Questa semplice operazione permette di mettere all’interno del serbatoi dagli 8 ai 15 litri di carburante in più. Un trucchetto da provare.