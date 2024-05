Longevità: l’elisir di lunga vita è racchiuso in questa spezia | Tutti l’abbiamo in cucina ma la usiamo pochissimo

In una spezia l’elisir per una vita lunga e in salute. In cucina ce l’abbiamo tutti ma forse la utilizziamo troppo poco.



Come abbiamo imparato la buona salute e lunga vita, passano proprio attraverso quello che mettiamo a tavola. Il benessere passa attraverso quello che siamo in grado di fare per noi stessi, per il nostro corpo è bene il nostro organismo. Ormai parlare solo di immediatamente mediterranea non è sufficiente a nessuno.

A dirci che la longevità passa anche attraverso i cibi che ingeriamo, sono gli esperti di alimentazione e non solo. Ci dicono che dobbiamo seguire una dieta ben equilibrata, che preveda tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno. Ma secondo alcuni studi recenti ci sarebbero alcuni alimenti che sono in grado di aiutarci a costruire il nostro stato di salute.

Si sente spesso parlare, soprattutto negli ultimi anni, dei super food. Questi sarebbero alimenti che contengono al loro interno elementi che possono aiutare il corpo ad avere tutto il nutrimento di cui ha bisogno. Tra di essi possiamo trovare bacche, semi, frutti e anche spezie.

Sopratutto per quello che riguarda quest’ultime ce ne sarebbe una in grado di aiutare il corpo a migliorare le sue funzioni, a vivere meglio e più a lungo.

Una spezia molto nota ma troppo poco utilizzata

Siamo pronti a scommettere che proprio tu che ci stai leggendo a casa hai un gran numero di spezie, ma che lo utilizzi troppo poco. In particolare nella tua dispensa ce ne sarebbe una che ti potrebbe essere di grande aiuto se sei alla ricerca di quello che possiamo definire elisir di lunga vita.

Ci stiamo riferendo alla noce moscata. La scienza attribuisce a questa particolare spezia la capacità di prolungare in maniera significativa la durata della vita di chi la utilizza in maniera regolare. Il motivo sarebbe la presenza di un composto chiamato Nectandrin B, La cui sperimentazione sarebbe avvenuta al momento sui moscerini della frutta.

La noce moscata non deve più mancare nella tua cucina

L’utilizzo che si può fare della noce moscata è molto ampio. Ma siamo certi che venendo a conoscenza di quelli che sono i risultati ottenuti dallo studio in merito, non ne farei più a meno. Sembra che dagli studi fatti sul moscerino della frutta la noce moscata sia in grado di aumentare la vita del 42,6%, per questo motivo se pensato che fosse perfetto alleato per mantenersi giovane a lungo.

Tutto questo sarebbe dovuto alle proprietà antiossidanti che proteggono dall’invecchiamento, dalla capacità di agire contro il cancro, le patologie cardiache al fegato. Inoltre sembra che lo studio abbia evidenziato come si siano avuti miglioramenti per quello che riguarda l’invecchiamento cutaneo, la gestione del peso corporeo, la degenerazione oculare e neurologica.