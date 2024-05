Limiti di velocità: le multe del nuovo Codice della Strada sono una fucilata | 3.000€ e 10 punti decurtati se non guardi la lancetta, succede spesso su strade extraurbane

Si torna a parlare del Codice della Strada, questa volta c’è in gioco la tua patente e una multa di circa 3000 euro.

Durante le ultime settimane non si è fatto altro che parlare delle nuove norme che stanno arricchendo il Codice della Strada, il quale è stato anche oggetto di discussione a seguito di varie sanzioni che da numerosi cittadini li hanno definite molto severe.

A ogni modo, le norme in questione hanno lo scopo di correggere molti comportamenti scorretti che vengono messi in atto quotidianamente dagli automobilisti alla guida, come l’utilizzo del cellulare e di altri apparecchi elettronici, tra le maggiori cause di incidenti stradali.

Altre norme, poi, sono state introdotte anche per quanto riguarda i limiti di velocità, per i quali il rischio è davvero altissimo, anche da un punto di vista monetario.

Adesso si possono ricevere multe che vanno sui 3000 euro circa, a seconda del tasso di velocità. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Limite di velocità, ecco cosa dice il nuovo Codice

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, durante le ultime settimane i cittadini italiani devono misurarsi con il nuovo Codice della Strada, nel tentativo di ridurre le inflazioni e possibili incidenti.

Non a caso, l’attenzione in questi giorni si concentra proprio sull’articolo 141 de CdS, che determina come la sanzione è determinata proprio dal limite di velocità, più si stanza da quanto stabilito nella strada che state percorrendo più la multa sarà salatissima. Il nuovo codice prevede anche una misura di valutazione per il tipo di sanzione che viene emesso a coloro che vengono sorpresi a infrangere questo articolo, che potrebbe comportare anche la sospensione del documento di guida per un lungo lasso di tempo. Ecco di cosa si tratta nello specifico e cosa stiamo rischiando davvero ogni volta che superiamo il limite di velocità.

Multe fino a 3000 euro se super il limite e non solo…

Secondo quanto reso noto, il Codice della Strada con l’articolo di riferimento, sancisce come possa aumentare considerevolmente il costo della sanzione per la velocità alla quale state percorrendo la strada di riferimento con il limite imposto. Secondo quanto reso noto, infatti, la multa va da 41 a 168 euro se si va oltre i 100 km/h, ma sale a 3287 se vengono superati i 60 Km/h.

Insieme alla sanzione monetaria si può incappare anche nella decurtazione di circa 10 punti dalla patente, a seconda della gravità dell’inflazione, oppure la sospensione della patente da 6 a 10 mesi del documento di guida.