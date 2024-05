Arriva il bonus supermercato: 380 € al mese per fare la spesa | Basta un Isee nella media, lo hanno dovuto concedere a milioni di persone

Confermato l’arrivo del Bonus Supermercato, si tratta di un incentivo economico di circa 380 euro che puoi richiedere solo se hai l’Isee che non supera questa cifra.

Non è la prima volta che in questi anni vengono presentati degli incentivi economici che hanno permesso agli italiani di poter provvedere anche alle spese di prima necessità, “somme” di denaro in aiuto che vengono concessi solo in alcuni casi specifici.

La conferma di quanto detto, poi, arriva anche dai bonus che sono stati erogati per il sostegno delle famiglie che li hanno usati per le loro incombenze, senza mai dimenticare che nel frattempo anche l’Assegno di Inclusione sta continuando il lavoro cominciato con il Reddito di Cittadinanza, preparando i cittadini in vista della carriera nel campo del lavoro da intraprendere in futuro.

Il tutto non finisce di certo qui, dato che in queste ore è arrivata anche una bellissima notizia che riguarda i nuclei familiari che possono avere accesso a un altro fondo destinato al Bonus Spesa.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come possiamo richiedere l’accesso allo stesso, con i requisiti necessari.

Confermato il Bonus Supermercato per gli italiani

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, il Bonus Supermercato è stato appena annunciato per i cittadini italiani che ne hanno diritto, così da poter provvedere al pagamento di effetti di prima necessità che possono essere acquistati, appunto, in tutti i supermercato.

Il bonus in questione può essere richiesto dai cittadini che hanno un Isee sotto i 20.000 euro, il nucleo familiare in questione devono essere iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente nel nucleo di pertinenza e non solo. Alla documentazione in questione, insieme all’Isee, di deve allegare il resoconto della propria situazione economica ed eventuali ingressi economici.

Entro quanto presentare la richiesta?

Il Bonus in questione, poi, è di 382,50 euro e può essere richiesto dai cittadini che risiedono stabilmente presso il comune di Voghera. Dopo aver raccolto la documentazione necessaria per il fondo, quindi, possiamo recarci direttamente agli uffici del Settore Servizi Social e non solo. Presso gli uffici di pertinenza è possibile richiedere anche ulteriori informazioni circa l’ammontare del bonus ed entro quanto riceverlo.

È possibile far recapitare il fascicolo anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo contributi@comune.voghera.pv.it. Infine, altro dettaglio da non dimenticare, riguardo il fatto che i cittadini che percepiscono già sussidi derivanti dall’indennità di disoccupazione come Naspi o Discoll non possono presentare richiesta per questo bonus.