Carta igienica: impennata di prezzi in 3 anni, ora la paghiamo il doppio | La classifica delle città dove andare in bagno sta diventando un problema economico

Un bisogno basico sta diventando difficile da soddisfare: ecco di quanto sono aumentati i prezzi della carta igienica.

Negli ultimi anni abbiamo assistito e siamo stati messi in difficoltà da una serie di aumenti di prezzi che hanno riguardato i prodotti anche di prima necessità, come ad esempio i generi alimentari.

Per non parlare, poi, dell’impennata alle stelle dei prezzi dell’energia, che causò manifestazioni e proteste di piazza in cui le bollette venivano bruciate come gesto simbolico: un atto che ha portato il Governo a varare alcune misure assistenziali in questo senso.

Quest’anno, dopo il termine del mercato tutelato imposto dal Governo, siamo di nuovo in una situazione assai precaria: le spese e l’inflazione sono tali da non permettere a chi ha uno o anche due stipendi di arrivare serenamente a fine mese, dato che l’adeguamento dei salari al costo della vita è ancora un sogno molto lontano.

Come se non bastasse, ecco che giunge un aumento per un prodotto decisamente necessario: parliamo della carta igienica che sta subendo incrementi di prezzo davvero assurdi soprattutto in alcune città del Bel Paese.

Il prezzo della carta igienica

A eseguire questa indagine è stato il Crc, ovvero il Centro di formazione e ricerca sui consumi, che ha elaborato dei dati già resi pubblici dall’osservatorio Mimit, decretando che il prezzo al dettaglio della carta igienica è aumentato, negli ultimi 3 anni, del 44%.

Infatti, nel 2021, una confezione da quattro rotoli aveva un costo di 1,74 euro, mentre oggi, il prezzo medio per lo stesso prodotto è di be 2,51 euro. Si tratta di un aumento pazzesco: ecco in quali città cosa più che in tutta la penisola.

Un incremento proibitivo

Alla base di questo aumento impressionante ci sono molti fattori: tra questi, la guerra tra Ucraina e Russia, che ha portato a un crollo delle importazioni di legno dalla Russia, maggiorazioni sulla produzione dovute al caro energia e molti altri.

La città in cui la carta igienica è attualmente più costosa è Bolzano, seguita subito da Grosseto, Udine e Trento – in queste città un pacco da quattro rotoli costa dai 3 ai 3,40 euro. I minori rincari, invece, sono avvenuti presso le città di Messina, Bari e Vercelli, mentre il “premio” per il costo più basso va a Siracusa con un costo medio di 1,77 euro.