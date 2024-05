Prezzi Outlet, spendi in media 276 euro quando decidi di farti un giro di shopping | Occhio al tranello, ti fregano così: potresti risparmiare 100€ alla volta

Occhio al cartellino: i prezzi outlet non sempre sono i più convenienti. Potresti spendere molto meno se fai attenzione a non cadere nel tranello.

Andare a fare shopping è uno dei passatempi preferiti di moltissime persone, che amano aggirarsi tra negozi, corsie e stand alla ricerca dell’affare.

Questo affare spesso viene ravvisato negli Outlet. Nati come semplici negozi in cui vendere ciò che è avanzato dalle vecchie collezioni, oggi sono molto di più.

Oggi gli Outlet Village sono un agglomerato di negozi, punti di ristoro, servizi igienici nei quali passare intere giornate. E spendere un mucchio di soldi.

I negozi presenti sono quasi totalmente di grandi marchi, che propongono la propria merce scontata fino al 70%. Ma usano anche un trucco per farti spendere di più. Scopri quale.

Prezzi outlet: il trucco per farti spendere di più

Altroconsumo, noto portale che difende i diritti dei consumatori, già parecchi anni fa ha condotto un’indagine sugli outlet. Evidenziando che nelle cittadelle i clienti sono portati, senza rendersene conto, a spendere in media quasi 300 euro, per l’esattezza 276. Di questi però 100 euro sono inutili, ovvero potevano essere risparmiati perché indotti. Addirittura pare che a cadere nel tranello siano per il 66% persone, di entrambi i sessi, tra i 30 e i 40 anni. A fare gola è il prezzo outlet, che prevede uno sconto che oscilla spesso tra il 50 e il 70%.

Il cartellino che troviamo esposto sulla merce degli outlet solitamente indica il prezzo applicato nei normali punti vendita, quello dell’outlet, appunto, e lo sconto che può essere anche molto sostanzioso se in promozioni di stagione. Insomma durante i saldi oltre al normale sconto ne troviamo uno ulteriore.

Come risparmiare

I consumatori sono portati a spendere di più proprio in virtù degli sconti applicati. Per esempio, si recano in un outlet village per una camicetta, trovano degli sconti interessanti e ne acquistano due, e magari anche una gonna, la borsa, le scarpe. Tutti capi che già hanno a casa e di cui potrebbero fare a meno. Li comprano perché considerati un affare, ma lo è davvero?

Per evitare di spendere più di quanto dovuto, quando ti rechi a fare acquisti in questi posti innanzitutto valuta se il viaggio – e quindi la benzina e l’eventuale pedaggio autostradale – siano così indispensabili. Di solito infatti i village sono un po’ fuori mano. Magari ciò che spendi per gli spostamenti e per il ristoro una volta giunto sul posto, ti basterebbero per un acquisto più economico.