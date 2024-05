7 accorgimenti facilissimi per risparmiare il 50% nella fattura della luce | Alcuni di questi sono sconosciuti, se li pratichi insieme il risultato è pazzesco

Puoi pagare il 50% in meno nella fattura della luce se segui questi facilissimi accorgimenti. Provali tutti o anche solo qualcuno, e vedrai la differenza.

Mai come oggi c’è la necessità di risparmiare il più possibile sulle spese. Con il costo della vita sempre più alto e gli stipendi che non si allineano diventa sempre più difficile arrivare a fine mese.

Le famiglie sono sempre più costrette a tirare la cinghia, a pensarci due volte prima di spendere un euro, e a chiedersi se è proprio necessario farlo.

Sappiamo benissimo che ciò che incide maggiormente sul bilancio familiare sono le spese della casa. A intaccare lo stipendio sono gli acquisti alimentari, ma anche la benzina o i mezzi per spostarsi, in maniera minore il vestiario e le spese per il tempo libero comprese le attività sportive.

Ma soprattutto le bollette. Energia elettrica, gas, riscaldamento e tutto ciò che ruota attorno al normale vivere quotidiano. C’è un modo per risparmiare però, soprattutto sulla fattura della luce. Scopri con noi questi piccoli e facili accorgimenti che ti potranno servire.

Fattura della luce: come risparmiare

La prima considerazione da fare se vuoi risparmiare sulla fattura della luce è stabilire se ti serve tutta la potenza contrattata per il contatore. Normalmente di base si stabilisce un 3,3 kwh, che ti servirà a poter tenere più elettrodomestici in funzione contemporaneamente senza che la luce salti, ovvero che si stacchi il contatore. Ma lo sapevi che meno potenza hai nel contratto e meno paghi? Forse se vivi da solo potresti valutare l’idea di chiedere al tuo fornitore di abbassarla. Pensa che già passare da 3,4 a 3,3 kW, per esempio potrebbe portare ad un risparmio di circa 40 euro all’anno. Non ti serve accendere tutti gli elettrodomestici in contemporanea, no?

Un altro modo per risparmiare energia elettrica è utilizzarla solo dove serve. Se la camera degli ospiti è vuota, puoi non accendere il condizionatore all’interno. Inoltre ricordati di spegnere sempre le luci nelle camere da cui stai uscendo e nel corridoio. E assicurati di aver cambiato tutte le lampadine con quelle a risparmio energetico. La stessa cosa per quanto riguarda gli elettrodomestici: usa solo quelli di classe energetica alta, che anche se costano di più, fanno risparmiare molto sui consumi.

Gli accorgimenti utili

Anche l’utilizzo degli elettrodomestici può incidere sui costi della bolletta della luce. Usare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico è meglio, per esempio, che fare due lavaggi da mezzo carico.

Infine, anche se in minima parte, lo standby degli elettrodomestici consuma energia elettrica. Munisciti di ciabatta multipresa con interruttori indipendenti, in modo da poter per esempio tenere sempre acceso quello del frigorifero ma spegnere quello della tv quando non serve.