Puoi finalmente noleggiare l’auto delle vacanze anche se non hai carta di credito | Ora non ti chiedono più garanzie

Vuoi andare in vacanza e noleggiare un’automobile ma non hai la carta di credito? Finalmente è possibile, ecco come

Quando si richiede di noleggiare una macchina per le vacanze, è necessario offrire delle garanzie. Le società di noleggio delle automobili mettono a disposizione infatti delle macchine complete di tutto, equipaggiamento e garanzie incluse: assicurazione, bollo, benzina, documentazione per circolare. Insomma tutto e di più.

Coprono anche gli eventuali costi di multe prese da parte del guidatore che ha affittato la macchina, almeno in prima battuta, ed eventuali danni derivanti da incidenti che si dovessero presentare durante il periodo di noleggio. Per questo motivo è necessario prestare delle garanzie piuttosto elevate quando si tratta di affittare una macchina.

Per fare questo però, non serve versare delle somme in contanti all’agenzia di affitto di macchine. A questo proposito sono fondamentali infatti le carte di credito, che hanno un vantaggio sia per le persone che affittano le macchine sia per le agenzie che forniscono questo servizio agli avventori: chi mette una carta di credito a garanzia infatti può “impegnare” virtualmente una cifra più alta di quanto effettivamente c’è sul conto corrente, e può dunque prendere una macchina a noleggio. Ma il problema si pone, o meglio si poneva fino a poco fa, per chi la carta di credito non la possiede.

Affittare un’auto senza carta di credito: ecco come si fa

Ora anche chi possiede solamente una carta prepagata o una carta di debito, il cosiddetto bancomat, può affittare una macchina da una delle tante agenzie di noleggio auto solamente dando a garanzia quello che ha. Naturalmente le carte di credito sono molto più comode per i motivi sopra menzionati, ma adesso si può fare il noleggio anche col bancomat a patto che sul conto corrente ci sia disponibile la cifra richiesta dal noleggiatore che viene messa a garanzia.

E’ necessario che il bancomat in questione però sia di quelli che possiedono il chip e che siano anche internazionali, quindi che funzionino come carta di credito, e che abbiano nome e cognome in rilievo sul davanti e anche un codice CVC sul retro, quello che solitamente si usa con le carte di credito per gli acquisti online.

La cifra che viene bloccata al momento del noleggio viene poi conseguentemente sbloccata quando il noleggio si è concluso, e viene restituita in toto o al netto degli eventuali danni economici causati dalla persona che ha noleggiato l’auto. Oggi le società di noleggio che effettuano questo tipo di operazione sono Hertz, Sixt, Avis, Sicily by Car, Europcar, RBC Autonoleggio, Joyrent, Eurent, Rent4U e molte altre.