Non sempre quella che viene definita “intelligenza artificiale” è infallibile. Le risposte assurde di Google AI possono fare danni.

Negli ultimi anni ha preso sempre più piede quella che viene definita intelligenza artificiale, indicata come AI. Diversi programmi che consentono di dialogare con il computer come fosse un essere senziente. E non solo.

L’AI permette ad esempio di ricreare la voce di qualcuno e fargli dire praticamente ciò che vogliamo, così come di elaborarne l’immagine e creare video mai esistiti davvero. Questo implica diverse problematiche e rischi, è evidente.

Esiste poi la ChatGPT, che detto in parole povere è in grado di apprendere ed evolversi, imparando dall’interazione con gli utenti e migliorarsi.

Quanto questo possa essere utile, non spetta a noi deciderlo. Fatto sta che un certo tipo di AI dovrebbe fornire risposte sensate e pertinenti scandagliando praticamente ciò che trova nella rete. Ma non sempre funziona così.

Google AI: le risposte pericolose

Di frequente vengono lanciati nuovi modelli di intelligenza artificiale, come AI Overview, una delle ultime nate in casa Google, che dovrebbe cambiare la ricerca così come la conosciamo oggi. La risposta è diretta, senza inserire link. In pratica fai una domanda su ciò che stai cercando, e oltre ai soliti link che appaiono per approfondire l’argomento, l’AI mostra anche una finestra con dei riassunti informativi. Cioè vengono mostrate direttamente le informazioni che cerchiamo senza dover cliccare sulle singole pagine.

Ma il problema che è stato riscontrato è che alcune risposte sono del tutto insensate. Per esempio è stato notato che alla ricerca sui benefici del tabacco sulla salute delle donne viene risposto che “in gravidanza il fumo può aiutare contro nausea e vomito”. E altri benefici. Inoltre vengono citate anche fonti importanti, come fosse una nozione vera. Anche se al momento questa tecnologia è presente solo negli Stati Uniti, non è l’unica ad aver dato delle risposte errate e assurde. Per esempio Tay, un chatbot di Microsoft, è stato disattivato dopo aver dichiarato che “le donne sono inferiori agli uomini.” Mentre un altro modello ha suggerito, per non far cadere il formaggio dalla pizza, di mischiarlo con colla.

Come disattivare l’AI

Si comprende come tutto questo possa essere pericoloso e fuorviante, soprattutto per i più giovani che non hanno molta esperienza di vita e che sono cresciuti in un mondo che quasi dipende in tutto e per tutto dalla tecnologia. Per chi fosse interessato a disattivare le risposte dell'”intelligenza artificiale” che potrebbe arrivare presto anche in Italia, esistono due modi.

Il primo è semplicissimo, basta cliccare sulla voce web sotto la casella di ricerca. Il secondo consiste nello scaricare un’estensione della stessa Google Chrome che si chiama Bye Bye Google IA.Installandola, nasconderà i risultati dell’AI dopo la tua ricerca. In ogni caso, consigliamo di controllare sempre l’attendibilità delle risposte fornite da qualunque AI.