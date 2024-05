Se usi lo smartphone al volante è sintomo che soffri di una patologia seria | Non sottovalutarla, lo studio rivela perché

Se sei tra coloro che utilizzano lo smartphone al volante, allora potresti soffrire di un’importa patologia, attenzione.

L’uso dello smartphone alla guida si rivela un problema non di poco conto. Sono purtroppo ancora troppi coloro che utilizzano il dispositivo cellulare durante la guida. Per provare tutto questo basterebbe semplicemente chiedere a un numero piuttosto ampio di automobilisti.

Fino ad oggi non sono certi stati pochi gli studi a riguardo e da ognuno di essi è trapelato la tendenza degli automobilisti ad utilizzare lo smartphone, anche in maniera sporadica alla guida. Purtroppo però, basta un solo secondo di disattenzione e tutti i passeggeri dell’auto, oltre agli altri cittadini in strada, potrebbero essere in pericolo.

Le cronache che ci arrivano dalla strada ci raccontano che sono ancora moltissimi coloro che vengono coinvolti in incidenti provocati da chi utilizza il dispositivo cellulare alla guida, in tanti perdono la vita. Insomma, una tendenza sicuramente da cambiare, anche se non è affatto semplice.

Lo stesso Codice della Strada interviene a riguardo, ma neanche lui può riuscire a fare molto se non si cambia il modo di agire degli automobilisti.

Le sanzioni non bastano

Con il nuovo Codice Della Strada sono state previste delle sanzioni molto più severe per tutti coloro che vengono sorpresi al volante mentre utilizzano lo smartphone. Per tutti loro, oltre a un salatissima multa, è prevista anche una decurtazione dei punti dalla patente.

Provvedimento molto severi che si rivelano indispensabili per riuscire a contrastare un comportamento che risulta essere assolutamente molto pericoloso. Proprio per questo motivo, nel tempo è cresciuta l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti di essa. Allo stesso tempo però è cresciuto l’interesse nei confronti di questo comportamento, da parte di molti e gli studi hanno rivelato ben altro.

Un disturbo psicologico dietro a questo comportamento

L’automobilista che utilizza lo smartphone mentre è al volante, non solo commette un’infrazione, ma mette in atto un comportamento che può essere estremamente pericoloso. Secondo gli esperti però, ci sarebbe ben altro. Alcuni studi a riguardo avrebbero evidenziato come, chi utilizza lo smartphone alla guida evidenzia elementi in comune con quello che viene definito il disturbo della Triade oscura.

I tratti classici delle persone affette da tale disturbo sono: narcisismo, nel machiavellismo e nella psicopatia, esse poi si uniscono a una netta mancanza di empatia, tendenza alla manipolazione e attenzione al guadagno personale spesso a spese degli altri. Un profilo non proprio incoraggiante.