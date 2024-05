Antifurto auto: il segreto si trova nell’armadietto della cucina | Costa 50 centesimi al discount

Perché spendere tanti soldi per la nostra auto? Ecco un metodo efficace ed economico per una protezione efficace senza nessun antifurto costoso.

Chi più spende, meno spende. Un proverbio molto azzeccato, un po’ per tutti i segmenti di mercato, ma non sempre impeccabile. O meglio, ci sono dei casi in cui bastano pochi soldi investiti al discount, “et voilà” i risultati sono sconvolgenti.

A volte non è necessario ricorrere a tanti elementi moderni e tecnologici per raggiungere un obiettivo. Prendete la pulizia degli interni di un’auto. Molti spendono tanti soldi all’autolavaggio. Altri molto meno, raggiungendo comunque dei risultati più che soddisfacenti.

A volte con un po’ di ingegno e qualche trucchetto condiviso semplicemente con un passaparola, ti permette di ottenere enormi risultati spendendo anche nulla, se ce l’hai a casa. Esempio. Chi non ha un dentifricio a casa. Sempre per lavare i denti, ovvio.

Ma anche per lucidare i fari dell’auto ad esempio. Già l’auto e si suoi pneumatici: basta incastrare una moneta da due euro, in certi casi, per capire che non c’è ancora bisogno di cambiarli. Un sacchetto di riso basta e avanza per togliere l’umidità (funziona anche con uno smartphone caduto in acqua e subito ripreso). E poi ecco il segreto per una pulizia impeccabile con 50 centesimi spesi al discount, sempre se non ce l’hai casa.

Quando un foglio di alluminio diventa un multi-uso

Prendete un foglio di alluminio, può servire (con il suo lato opaco) per l’assorbimento delle temperature esterne, con Il lato luminoso si ottiene esattamente il contrario: respinge le temperature che provengono dall’esterno. Non solo, averlo in macchina, all’occorrenza, significa che può prevenire anche un eventuale furto d’auto. Come?

Isola e protegge fungendo da antifurto, in quanto il suo materiale non gli permette di ricevere frequenze da dispositivi esterni progettati dai ladri per rubare il veicolo. Provate ad avvolgere la chiave della vostra auto con un po’ di carta argentata. Vedrete quello che succede.

A volte basta poco per non farti rubare l’auto

Complicherà non poco i piani di furti di qualche malviventi, che dovranno ricorrere ad altro per duplicare il segnale della chiave della vostra auto: è noto come attacco a inoltro, e il successo di questa tecnica preventiva è tale che i video tutorial abbondano sui social network.

Un altro metodo da utilizzare, anche se va premesso che è un po’ più sofisticato, consiste nell’utilizzare una guaina di Faraday, sì quello della gabbia. Questo accessorio ha lo scopo di evitare che il segnale della chiave dell’auto venga amplificato, lo blocca semplicemente. Su Amazon la guaina costa 14,99 euro, al netto di promo sempre dietro l’angolo.