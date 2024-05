Pensioni, dove decidono di trascorrere gli anni d’oro gli italiani? Il 40% sceglie questa meta lontanissima, è lì che si trova il vero paradiso

Sono diverse le mete scelte dai pensionati italiani, ma una vince su tutti visti i numerosi vantaggi: scopriamo quale.

La pensione sembra per molti un sogno davvero irraggiungibile, per i millennial e la genz la prospettiva sembra essere quella di lavorare per sempre, per fortuna però, al momento, sono ancora numerosi i pensionati che hanno potuto godersi il proprio periodo di tranquillità.

Sono molti i pensionati che scelgono di passare questo periodo d’oro della vita in un luogo anche lontano dal proprio paese natio, in Italia o, più spesso, all’estero, in luoghi dove anche la questione fiscale non li porti a doversi arrangiare per arrivare a fine mese.

Si tratta di una soluzione più che corretta, visto che in Italia la situazione pensioni, a men che non si è beneficiari di quelle pensioni d’oro ormai sempre più rare, non è esattamente al massimo delle possibilità, dato che la soglia minima sembra continuare ad abbassarsi a ogni anno che passa.

In preparazione per le nostre pensioni, che manchino pochi anni o moltissimi, è bene iniziare a fare progetti per il periodo in cui potremo finalmente godere della vita senza impegni lavorativi incessanti: ecco quali sono le mete preferite da chi è in pensione.

Le mete favorite dai pensionati

Bisogna rendersi conto che nel corso del 2023, sono state erogate oltre 310.000 pensioni all’estero: una quantità impressionante, una tendenza che molti contestano dato che ritengono che le persone dovrebbero reinvestire o spendere il denaro nel Paese che glielo eroga direttamente.

Questa, comunque, è l’attuale fotografia dei pensionati, che si basano, non proprio curiosamente, e coincidono spesso con i paesi in cui la qualità della vita è più alta. Le mete spaziano parecchio, dipendono anche dai gusti delle persone, dal clima, dalla lingua: vanno dalla Svizzera e Germania, a Stati Uniti e Canada, passando per Australia, Francia, Belgio e parte della Gran Bretagna.

Una lista

Al di là delle mete delle persone in pensione, l’International Living ogni anno stila il “Global Retirement Index”, ovvero una classifica dei luoghi del mondo in cui si vive meglio da pensionati.

Al primo posto c’è il Costa Rica, con un ottimo sistema sanitario e un costo della vita molto conveniente, seguito dal Portogallo, poi dal Messico, da Panama e dalla Spagna. Online è possibile rinvenire l’intera classifica, così da poter scegliere tra i primi 10 o venti luoghi – bisogna notare che tra i primi 10 non è presente il nostro Bel Paese.