Supermercato, rivelazione shock in tempi di crisi: “abbiamo messo in atto diversi accorgimenti per far sì che i consumatori trascorrano più tempo nei negozi e finiscano per spendere di più”

Esci dal supermercato sempre dopo aver speso più del previsto? È tutto normale, sono i trucchi messi in atto che ti portano a spendere.

Ti sarà capitato decine di volte. Entri in un supermercato intenzionato a fare un paio di acquisti ed esci con un carrello carico.

E spesso ti accorgi, una volta tornato a casa, di aver comprato cose di cui non hai bisogno, o che non riuscirai a consumare a breve.

Sei caduto nella trappola, e non sei il solo. I supermercati infatti utilizzano dei trucchi per spingere i clienti a spendere di più senza rendersene conto.

Trucchi, metodi e accorgimenti che noi ti andremo a spiegare con l’aiuto di un esperto del settore, così la prossima volta farai più attenzione a ciò che metti nel carrello.

Supermercato: i trucchi per farti spendere di più

Tanto per incominciare, già la disposizione delle corsie e della stessa merce segue una precisa regola di marketing. La professoressa Nikita Garg della School of Marketing dell’Università del NSW, il Nuovo Galles del Sud, spiega a SBS, come riporta il NewYorkPost: “Prodotti di base come latte, pane, formaggio e prodotti freschi, ad esempio, sono spesso collocati lontano gli uni dagli altri in modo che gli acquirenti siano incoraggiati a visitare quanto più spazio possibile nel negozio”.

Più tempo rimani all’interno del supermercato e più sarai portato a spendere. Un’altra strategia che ti induce a farlo è il sottofondo musicale, che agisce sul tuo inconscio. Molti supermercati, come avrai notato sicuramente, hanno un proprio canale musicale. Non a caso. Perché, svela la Garg: “Li curano specificamente per gli orari del giorno e per le stagioni dell’anno per aiutare i consumatori a muoversi più lentamente o più velocemente a seconda di ciò di cui hanno bisogno e della disposizione del negozio”.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Oltre ad agire sul tuo udito, gli esperti di marketing fanno leva anche sulla tua vista. Secondo alcuni sondaggi più della metà degli acquirenti acquista d’impulso dentro i supermercati. Guidati da quelli che sembrano allettanti sconti. Ma, mette in guardia la Garg, “Prima di acquistare un prodotto scontato, è importante pensare se lo utilizzerai effettivamente. Anche se fosse un si, finirai per usarlo tutto adesso?”. Spesso finisci per buttare via il cibo perché ne hai acquistato troppo.

Infine, raccomandano gli esperti, leggi bene le etichette dei prezzi, perché possono trarti in inganno. Per esempio pare che moltissime persone davanti ad un “fino ad esaurimento scorte”, spesso in giallo, siano portate a pensare che si tratti di uno sconto. La prossima volta che vai a fare la spesa al supermercato, fai una lista di ciò che ti serve, e attieniti ad essa per non spendere più del necessario.