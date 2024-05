Metti un bicchiere di olio nel congelatore | Il trucco per risparmiare che già usano tutti

Ecco il trucco che già stanno utilizzando proprio tutti per riuscire a risparmiare. Il trucco? Devi solo mettere l’olio nel congelatore.



Se vuoi risparmiare qualche buon consiglio devi trovare. Siamo certi che in questa semplicissima frase sono in moltissimi a ritrovarcisi, compreso propri tu che ci stai leggendo. In fondo dobbiamo ammettere che ad oggi sono veramente pochi coloro che possono fare a meno di qualche tips di risparmio.

Quando si parla di generi alimentari inutile negare che ognuno di noi diventa un vero e proprio cacciatore di taglie, alla ricerca dell’offerta migliore in assoluto. Non c’è prodotto da supermercato che negli ultimi mesi non sia aumentato in maniera veramente sproporzionata. Ad inizio 2024 alcune catene di supermercato avevano proposto i mesi contro l’inflazione, proponendo beni di prima necessi a prezzi sempre bassi.

Ma come si dice? La pacchia è finita e in alcuni casi, pur essendo l’inflazione bloccata, i prezzi non solo sono aumentati, ma sono addirittura più alti di prima. Un problema non di poco conto per tutti coloro che hanno il vizio di nutrirsi vero? Lasciando l’ironia da parte affrontiamo la questione in maniera seria.

Uno dei prodotti da supermercato che ha subito l’aumento maggiore dei prezzi è sicuramente l’olio d’oliva, un prodotto di cui non è possibile fare a meno, ma che ha toccato livelli veramente molto alti. Ci sarebbe però un modo per risparmiare.

C’è chi congela proprio tutto

Tra le modalità migliori per la conservazione dei generi alimentari, il congelamento sembra essere quello migliore in assoluto. In fondo permette di conservare buona parte degli alimenti molto più a lungo che in frigo, evitando, innanzitutto lo spreco alimentare e in secondo aiutando a risparmiare molto.

Purtroppo però, ci sono alcuni alimenti che proprio non possono essere congelati, ma tra di loro sembra non ci sia l’olio di oliva, anzi il congelamento potrebbe essere un buon modo per risparmiare.

Congelare l’olio, c’è chi dice no…

In Spagna lo fanno già da diverso tempo. In molti versano l‘olio di oliva all’interno dei contenitori in silicone, come quelli per il ghiaccio e fanno dei ghiaccioli di olio di oliva. Questo permetterebbe di sfruttare questo prodotto a pieno e di risparmiare un importo non indifferente.

Ma, questo ha suscitato non poca polemica tra gli esperi di alimentazione. Infatti sembrerebbe che andando a congelare l’olio si perderebbe buona parte delle proprietà organolettiche da esso possedute. Insomma, un buon metodo di risparmio ma poco efficiente.