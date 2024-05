Trucco del soldato: come addormentarsi in solo 2 minuti | Il segreto dell’esercito americano per combattere l’insonnia

Lo conoscere il trucco del soldato? Ti riesci ad addormentare in soli 2 minuti. Il segreto ci arriva direttamente dall’esercito americano per contrastare l’insonnia.

Sì, insonnia ti fa male, influisce notevolmente sul tuo stato di benessere e anche su quella che è la tua capacità di riuscire a far fronte a tutti gli impegni che hai durante la giornata. Inutile nascondere tutto questo, si tratta di un dato di fatto, che è stato anche dagli esperti.

Avere un riposo di qualità vuol dire godere di un buon livello di salute psico-fisica, riuscire ad avere, quello che definisco un corpo sano in una mente sana. Qualcosa di veramente imprescindibile.

Si consiglia di dormire ben 7 ore a notte. Non dormire a sufficienza, aumenta il livello di stress, la stanchezza, addirittura potrebbe essere causa di un notevole aumento di peso. Senza considerare il nervosismo e l’incapacità a concentrarsi che si alimenta del sonno insufficiente.

Purtroppo occorre sottolineare come, l’insonnia sia un problema che affligge buona parte della popolazione mondiale. Non sono pochi coloro che non riescono ad addormentarsi, non riescono ad avere un sonno ristoratore, non sono in grado di addormentarsi velocemente e finiscono per girarsi e rigirarsi nel letto.

Conoscere l’igiene del sonno

Per poter avere un buon riposo durante la notte, occorre conoscere quelli che sono i principi dell’igiene del sonno. Ci sono delle pratiche che sarebbero in grado di migliorare la qualità del riposo, prevenire il disallineamento degli orari e quindi un sonno che non è ristoratore come dovrebbe essere. Come è possibile fare fronte a tutto questo?

Innanzitutto si consiglia di stabilire un programma regolare per andare a letto e quindi svegliarsi la mattina. Mantenere degli orari stabili è indispensabile anche durante i giorni in cui non si hanno impegni. Meglio non passare molto tempo a letto se non solo quando si deve dormire. Inoltre è opportuno creare un atmosfera che sia favorevole al riposo e utilizzare un trucco militare per un veloce addormentamento.

Meglio che contare le pecore

Se fino ad oggi per addormentarti ha contato le pecore, ti possiamo assicurare che c’è un metodo proposto dall’esercito americano, che permetterebbe di addormentarsi in pochissimo tempo. 5 sarebbero i passaggi da compiere per riuscire a mettere in pratica questo metodo presentato nel 1981 nel libro “Relax and Win: Championship Performance in Whatever You Do“.

Innanzitutto di rilassano i muscoli del viso, quindi si va a ridurre la tensione alle braccia, spalle e schiena. Proviamo allora a controllare il respiro, successivamente di rilassano le gambe. Infine, il quinto degli step è quello di calmare la mente, cercando di lasciarla completamente vuota, immaginando momenti rilassanti su un dondola o in una canoa in mezzo al lago.