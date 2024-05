Per questo brutto vizietto al volante paghi una multa da 170€ | Tutti gli automobilisti sono a rischio, lo fai anche tu ogni giorno

Esamina molto attentamente tutte le tue abitudini quotidiane perché questa in particolar modo potrebbe costarti un sacco di soldi, anche una multa da 170 euro.

Impossibile negare che con l’arrivo del nuovo Codice della Strada tutti gli automobilisti sono stati chiamati a intervenire e modificare le loro abitudini quotidiane, come il rispetto del limite di velocità a meno di non incappare in sanzioni che possono arrivare a 800 euro, con tanto di sospensione della patente.

Il tutto non finisce di certo qui, dato che sono introdotte norme più severe per coloro che vengono pizzicati al volante intenti a parlare al cellulare, senza cintura o con degli errori nella documentazione che deve seguire sempre e comunque il veicolo di pertinenza.

Al tempo stesso, poi, sono state introdotte alte sanzioni molto più dure per coloro che vengono pizzicati a fare una cosa con la macchina… qualcosa che, invece, caratterizza le abitudini degli italiani da molto tempo.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come possiamo agire nello specifico per evitare la multa salatissima prevista dal Codice della Strada.

Fai attenzione a questo “vizietto” o dovrai pagare multe salatissime

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, durante le ultime settimane sono state introdotte nuove norme circa la condotta stradale degli automobilisti… anche quando parcheggiamo il mezzo in varie arie messa a disposizione.

La sanzione che sta facendo discutere gli automobilisti, infatti, è quella relativa alle distanze tra mezzo e mezzo durante il parcheggio. Quanti voi hanno posto la dovuta attenzione in questi casi? Sappiamo tutti che è necessario lasciare lo spazio di manovra alla macchina che di trova davanti e dietro al nostro mezzo, ma non sempre questa rispecchia quella prevista appunto dalla legge che deve essere di almeno 1 m.

Se ti beccano in questi casi dovrai pagare 170 euro

Nel caso in cui venissimo sorpresi a parcheggiare la nostra macchina tra due auto con una distanza che abbia meno di 1 un metro, da ambo i lati, chi effettua il controllo delle strade cittadine può effettuare una multa spiegando la motivazione e constatando la presenza della violazione stradale. La classica multa che troveremo, poi, sul nostro parabrezza.

Secondo quanto sancito dal nuovo Codice della Strada, quindi, se il proprio mezzo viene parcheggiato a meno di un metro di distanza dagli altri, quindi, si riceverà una sanzione amministrativa che può variare dai 42 ai 170 euro. Infine, si risponderà anche ad eventuali danni che verrano apportati ai mezzi degli automobilisti in questione, i quali avranno riscontrato varie difficoltà a effettuare le dovute manovre per andare via.