La classifica delle 10 città più care d’Italia sorprende, l’Unione consumatori denuncia: “rincari fino a 500€ registrati quest’anno” | È un massacro

I rincari dei prezzi che si sono visti in queste città, non i sono stati da nessuna parte. Ecco le 10 città più care d’Italia.

Che l’inflazione l’abbia fatta da padrona in Italia negli ultimi mesi, questo è qualcosa che sanno veramente tutti. Non c’è italiano che non si lamenta che la vita costa troppo e come se non bastasse gli stipendi non accennano ad aumentare e questo crea non poche problematiche.

Altrettanto vecchia è la storia di un’Italia spaccata tra nord e sud, con zone in cui la vita sembra essere molto più costosa che in altre. Insomma, tutti elementi che hanno segnato la vita dell’Italia e degli italiani fin dall’alba dei tempi.

Qualcuno dice poi che, la vita costa molto più in città che in periferia, ma quello che ci si chiede è se ci sia o meno, una città in cui l’inflazione ha fatto sentire molto meno la sua influenza. Potrebbe essere il momento giusto per migrare in una città completamente diversa, a misura di uomo e di consumatore.

Quindi cerchiamo di scoprire qual è la città italiana meno cara in assoluto, quella che offrirebbe forse, una vita che sia molto più agiata di quello che altre città permettono.

L’inflazione si sta fermando

Gli esperti di economia ci dicono che nelle ultime settimane l’inflazione sta avendo una brusca frenata. Un dato questo che risale al mese di aprile. Qualcuno dice che buona parte del merito del miglioramento della situazione economica la si deve a quello che viene definito effetto Pasqua.

Ma secondo le associazioni dei consumatori la frenata dei prezzi al dettaglio, non è affatto soddisfacente se confrontato con il calo dell’inflazione che si è avuto in questo periodo. Insomma, nonostante tutto non è possibile essere soddisfatti dei prezzi dei prodotti, anche di prima necessità, ancora molto alti.

Le 10 città più care dell’Italia intera

Iniziamo con una delle città più virtuose in assolute. La meno cara di tutte è Aosta, a seguire Imperia e infine Caserta. In questi posti i prezzi sono scesi di una percentuale che si può ritenere soddisfacente, almeno per il momento.

Invece per quello che riguarda le città più care, la prima in classifica è Venezia, a seguire Siena, Parma, Rimini e ancora, Milano, Firenze, Trieste, Padova, Benevento, Arezzo e infine Napoli.