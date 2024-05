Prenota subito le tue vacanze in questo hotel | È l’unico che ti rimborsa in caso di pioggia, ti fai il soggiorno gratis

È arrivato il momento di prenotare subito le tue vacanze, la scelta è semplice, dovresti andare proprio in questo hotel che ti rimborsa in caso di pioggia.

È già arrivato quel momento dell’anno, quello in cui si inizia a pensare dove trascorrere le proprie vacanze estive. L’Italia offre un gran numero di possibilità diverse a seconda dei gusti dei vacanzieri. C’è chi non rinuncia alle vacanze al mare, chi invece preferisce le città termali o quelle d’arte. Ovviamente non mancano i percorsi per chi ama l’avventura e le giornate in mezzo alla natura.

Siamo molti a decidere di prenotare in anticipo, il motivo è semplice, quello che si cerca è un buon risparmio sulla prenotazione.

Ridursi all’ultimo minuto non è affatto pensabile, i prezzi crescono proporzionalmente al quando si riesce a prenotare, minore è il tempo e maggiore sarà il prezzo. Purtroppo però occorre anche sapere che prenotare in anticipo vuol dire anche esporsi all’imprevisto, se poi non si riesce a partire?

Non tutte le strutture offrono un rimborso, chi lo fa, non prevede la restituzione del denaro al 100%. Ma ci sarebbe una struttura da cui prendere esempio, in grado di offrire al vacanziere un servizio veramente molto conveniente.

Un buono in caso di pioggia

Nel caso in cui durante il proprio soggiorno si dovesse incappare in pioggia importanti, allora la struttura ricettiva si impegnerete a consegnare un buono ai suoi clienti. Questo arriverebbe entro e non oltre sette giorni lavorativi. Un modo per scusarsi anche se, in tutta sincerità, gli hotel nulla possono fare contro gli agenti atmosferici.

Un modo per favorire il turismo, per incrementare la possibilità di viaggiare. Il turismo per alcune città è veramente una fonte importante di guadagno e questo è il motivo per cui va incentivato.

La struttura da cui prendere spunto

Le strutture ricettive italiane dovrebbero prendere esempio dall’InterContinental Hotel Group di Singapore. Questo avrebbe introdotto un pacchetto completamente nuovo dal nome Rain Resist Bliss. Questo permetterebbe agli ospiti di vivere un’esperienza sensazionale in caso di pioggia.

Un’iniziativa che al momento di rivela essere l’unica al mondo e che se utilizzata anche nel nostro paese renderebbe felici un gran numero di vacanzieri che proprio dalle pioggia e dal maltempo vedono rovinate le loro vacanze. In buona sostanza, quello che noi concede è un rimborso, sotto forma di buono per il prossimo viaggio.