Viaggi, nessuno vuole più soffocare nelle grandi capitali europee: queste destinazioni sono diventate le nuove mete per un’estate al fresco

Parigi, Londra, Berlino e Madrid senza più appeal? Ci sono nuove destinazione in hype per un’estate al fresco. Ecco le migliori.

Parigi resta Parigi, probabilmente un unicum in Europa, una città a misura d’uomo, dove anche un pezzo di ferro di 312 metri situato sugli Champ de Mars che prende il nome dal suo ingegnere Gustave Eiffel, riesce ancora a sorprendere alla decima volta che vai nella città degli innamorati.

Londra resta Londra, anche se adesso non c’è più la regina che tutti pensavano fosse immortali. Buckingham Palace è ipnotico con il suo cambio della guardia, l’Houses of Parliament e l’iconico Big Ben, Torre e Tower Bridge, senza dimenticare il Globe Theatre, il teatro in cui Shakespeare mise in scena i suoi drammi teatrali: impossibile non andare.

Berlino dalla caduta del muro è letteralmente esplosa anche se si tocca con mano un passato che diventa presente nella Porta di Brandeburgo, ma anche nel Checkpoint Charlie uno dei più noti punti di passaggio negli anni della guerra fredda, insieme al ponte di Glienicker. Museo dell’Olocausto, Palazzo del Reichstag, Alexanderplatz e il Duomo: tutti posti da vedere almeno una volta nella vita.

Un po’ come Madrid, dove si mangia e si vive da dio. C’è il Prado, il Museo più importante di Spagna, anche se colpisce il secondo: il Santiago Bernabeu (che hanno appena rifatti), la casa del Real Madrid, ma anche dell’Italia campione del mondo nel 1982, con tanto di targa commemorativa che tanto ci piace. Plaza Mayor un gioiellino, Puerta del Sol idem.

Il nuovo che avanza

Eppure queste capitali europee sembrano aver perso appeal, soprattutto d’estate, troppo soffocanti. Sempre più persone scelgono il fresco e le nuove mete in hype. La Scandinavia, nello specifico, sta registrando un pazzesco aumento dei viaggi, concentrato da giugno ad agosto. Basti pensare che le prenotazioni per la Norvegia, in particolare in luoghi freschi come la costiera Bergen, sono aumentate del 37% rispetto quelle del 2023, almeno secondo l’operatore di lusso Kensington Tours.

Secondo la società di prenotazione viaggi Hopper la Svezia sta vivendo un autentico boom con i suoi viaggi aumentati del 70%, che diventa 126% quando si parla di Finlandia. Perfino le piccolissime Isole Faroe e il loro scenografico arcipelago al largo delle coste della Danimarca, sta suscitando sempre più interesse.

Non solo il Nord Europa

Il tenore di vita scandinavo aumenta sensibilmente la voglia di visitare e vivere quei posti, ma tra le destinazioni preferite da moltissimi viaggiatori non ci sono soltanto i paesi del nord Europa. Secondo il Wall Street Journal, c’è stata un’impennata rilevante.

Quella di Innsbruck, in Austria, a quasi 2.000 piedi sopra il livello del mare nelle Alpi austriache. La capitale del Tirolo è nota per la sua architettura sia imperiale che moderna, ma anche quella funivia della Nordkette, che dal centro città sale sino ai 2256 metri di altezza. Altro che Tour Eiffel.