I trucchi per godersi al meglio una vacanza in crociera | Stai alla larga da queste cose, si trasforma tutto in un incubo nel giro di secondi

L’estate è alle porte, se stai pensando ad una crociera c’è qualcosa a cui devi stare attento. Ecco i trucchi per una vacanza senza intoppi.

È il sogno di molti ma potrebbe trasformarsi facilmente in un incubo se non stai attento. Parliamo della crociera, un viaggio più o meno breve in una enorme e maestosa nave.

Sulla nave possiamo trovare di tutto. Cene, balli, feste, negozi per fare shopping, sauna, palestra, cinema. Insomma, una specie di piccola città galleggiante dove non manca proprio nulla.

Per questo motivo il viaggio è altrettanto importante della destinazione, poiché passerai a bordo la maggior parte del tempo. E deve essere il più agevole possibile.

Purtroppo spesso può diventare molto scomodo, soprattutto se sei alla tua prima esperienza e non sai cosa aspettarti. Con i nostri consigli però sarà il viaggio più bello della tua vita. Scopri come renderlo indimenticabile.

Crociera: come renderla indimenticabile

Il principale problema che puoi trovare quando scegli questo tipo di vacanza è la scelta della cabina. Una crociera con la cabina sbagliata è una tragedia, perché rischi davvero di non riuscire a goderti il viaggio nel migliore dei modi. Per esempio, se non lo specifichi, potrebbe capitarti una cabina nella zona inferiore di poppa, ovvero quella posteriore. E quindi vicina alla sala macchine. Sai cosa vuol dire? Rumore, rumore sempre, giorno e notte. Per quanto possa essere insonorizzata, se hai il sonno leggero rischi di non dormire per tutto il viaggio.

Stesso motivo per quanto riguarda le attività. Tutte bellissime e divertentissime, ma rumorose. Gente che va e viene, musica, risate. Se non vuoi ascoltare il divertimento degli altri, ma scegliere di viverlo tu quando preferisci, informati e scegli una cabina in un piano lontano da luoghi di transito e svago. E dalle aree di svago per i bambini, se non ne hai e non vuoi sentire vociare.

La scelta giusta

Altro punto da tenere bene a mente è il fumo, sia che tu sia fumatore sia che non lo sei. Alcune compagnie vietano completamente il fumo in qualunque zona, chiedi prima di prenotare la tua crociera. Altre invece consentono ad esempio d fumare in terrazza, ma se tu non fumi la distanza tra balconi è minima, potrebbe darti fastidio. Informati bene e fai presente le tue esigenze.

Infine, potresti scegliere una crociera ma soffrire il mal di mare. In questo caso la scelta della cabina giusta ricadrà sulla zona centrale della nave, dove, rispetto alle estremità, il dondolio si avverte meno. O sui ponti inferiori. È pur vero che le navi moderne sono dotate di dispositivi anti rollio, ma la prudenza non è mai troppa, perché rischiare?