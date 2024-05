Esiste un motivo preciso per cui venerdì è il tuo giorno preferito | È una credenza antica, non dipende solo dall’ufficio

A spiegarci per quale motivo il venerdì è il tuo giorno preferito, ci penserebbe una vecchia credenza popolare. Non lo sa quasi nessuno.

Vorremmo mettere alla prova proprio te che sei un nostro lettore fidato. Vorremmo scommettere che il tuo giorno preferito è il venerdì. Senza allargarci troppo, siamo quasi certi che almeno l’80% di coloro che in questo momento ci stanno leggendo, hanno dato una risposta affermativa.

Ma sai il motivo di tutta questa certezza? Sembra che avere come giorno preferito il venerdì, non sia solo perchè si avvicina il fine settimana e quindi non si lavoro, anche perchè, in tutta sincerità, non per tutti è così.

Sono ormai diversi decenni che a non lavorare il fine settimana sono rimasti solo coloro che hanno un impiego da ufficio e pochi altri ancora. Ma nonostante ciò, il venerdì continua ad essere il loro giorno preferito. La risposta a tutto questo sarebbe ancora più profonda di quello che si possa pensare, affonderebbe le radici addirittura in una storia lunga secoli.

Se un po’ vi abbiamo incuriosito, è il momento di scoprire per quale motivo il venerdì è proprio il tuo giorno preferito, siamo certi che lo apprezzerai ancora di più.

L’astrologia ci da la risposta

Ogni giorno della settimana è governato da un pianeta e questo influenza l’andamento della giornata di ognuno di noi. Ad esempio il lunedì è governato dalla luna, martedì da Marte e quindi p il giorno più combattivo della settimana. Giovedì è sotto l’influenza diretta di Giove, il pianeta della fortuna per eccellenza.

Poi ci sarebbe Venerdì, che indovinate un po’, è influenzato da Venere, il pianeta dell’amore, della bellezza e dell’estetica. Come poteva questo giorno non essere il più bello in assoluto per tutti coloro che attendono con anzi il fine settimana?

Ma il venerdì è molto altro ancora

La vicinanza del venerdì alla domenica, lo rende ancora più piacevole, perchè in fondo, il settimo giorno anche Dio, nella creazione della Terra si è riposato, quindi perchè non dovremmo seguire il suo insegnamento? A parte un po’ di superstizione per il venerdì 13 o 17, questo giorno ha anche altre accezione. Ad esempio il suo nove deriverebbe da Frigg’s Day, per chi non lo sapesse Frigg è la moglie di Odino, dea della fertilità e della beatitudine coniugale, il giorno perfetto per godersi una serata di coppia.

Insomma, venerdì a ben vedere è “il giorno dei giorni“, parafrasando Ligabue. L’inizio del week-end, con l’intera settimana ormai alle spalle e la domenica abbastanza lontana per non iniziare a pensare al lunedì.