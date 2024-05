Busta per gli sposi: sei sicuro di conoscere la cifra esatta da mettere dentro per non fare figure? Scoprilo da questo calcolo

Se sei stato invitato a un matrimonio sarà meglio non essere tirchi né troppo generosi – per non far sfigurare gli altri: ecco come fare.

Il mondo legato alla cerimonia del matrimonio ha subito tantissime modifiche nel corso degli ultimi anni, e così anche il settore legato ai regali.

Se una volta era uso anche regalare degli oggetti di proprio gusto, oggi addirittura in certe partecipazioni è già presente l’Iban, un elegante invito dei prossimi coniugi che raccomanda all’invitato di preferire una cifra che, in genere, permetterà loro di godersi un bellissimo viaggio di nozze.

Sono sempre meno apprezzate porcellane e simili, per non parlare della biancheria anche se di lusso, mentre un evergreen è la busta con dei soldi in contanti, un contributo che permetterà agli sposi di coronare i loro sogni qualunque essi siano.

Ma come è possibile azzeccare la giusta cifra da dare come regalo, se non si ha nessuno con cui confrontarsi? Il sito specializzato nei matrimoni ce lo ha svelato: si tratta di un semplice calcolo.

Una cifra precisa

Il sito matrimonio.com è una piattaforma ideale se ci si deve sposare, ma è molto utile anche per gli invitati: lo dimostra questo test che è stato messo a punto proprio per capire qual è il range di soldi che è giusto dare come regalo per gli sposi.

La prima domanda a cui bisogna rispondere riguarda il rapporto o il grado di parentela che abbiamo con la coppia che sta per convolare a nozze: è un primo punto di partenza per comprendere qual è la cifra giusta.

Il regalo perfetto

Una volta indicato il rapporto che si ha con gli sposi, ci viene chiesto di esprimere in numeri che importanza ha per noi il matrimonio, da uno a dieci. Successivamente ci viene chiesto se andremo al matrimonio e di che tipo sarà, se informale, formale o molto elegante, Se abbiamo risposto che andremo, in effetti, al matrimonio, ci verranno poi chieste altre informazioni.

Tra queste, se porteremo qualcuno, e quante persone, se andremo con bambini, quanti bambini e se il recarsi al matrimonio preveda altre spese come ad esempio il volo o il volo più l’alloggio, nel caso non si svolga nella città di appartenenza. A quel punto, una volta aver risposto a tutti i campi, allora il sito calcolerà per noi la cifra esatta che prenderà un range di circa 100 euro.