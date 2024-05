Pastiglie della dentiera: con questo trucco le userai sempre anche se non hai protesi dentali | Puliscono che è una meraviglia

Le pastiglie della dentiera possono essere utili anche per altri usi, non lo avresti mai immaginato. Scopri come utilizzarle.

Le pastiglie per la pulizia della dentiera sono un mezzo molto efficace per prendersi cura della propria protesi dentaria.

Il loro utilizzo infatti serve a pulire, disinfettare e sbiancare grazie a tre ingredienti di cui sono formate. Il perborato di sodio, che ha azione sbiancante, l’acido citrico, con funzione antibatterica e il bicarbonato di sodio che riunisce un po’ entrambe le qualità.

La dentiera con l’uso quotidiano infatti tende a sporcarsi, a macchiarsi, e a trattenere batteri. In questo le pastiglie sono un valido aiuto.

Ma quello che non sai è non sono utili solo per questo, ma anche in altri ambiti. Scopri con noi come utilizzarle in tutta la casa.

Pastiglie della dentiera: gli altri utilizzi

Le pastiglie della dentiera contengono ingredienti utilissimi per la pulizia e la disinfezione non soltanto della protesi dentaria. Per esempio, ti capita mai che quando c’è mal tempo senti un cattivo odore provenire dagli scarichi? Questo potrebbe essere dovuto ad un cattivo funzionamento del sifone che causa scorretta areazione. Bene, la sera, prima di andare a letto, metti due pastiglie della dentiera nel wc. Al mattino ti basterà tirare lo sciacquone e il wc sarà pulito, disinfettato e deodorato.

Anche in cucina possono essere di grande aiuto. Il serbatoio dell’acqua della macchina per il caffè espresso spesso rimane macchiato di calcare, o ingiallisce. Smontalo, riempilo e lascia sciogliere nell’acqua una pastiglia della dentiera. Dopo mezza giornata sarà tornato come nuovo. Anche i contenitori in plastica per alimenti rimasti macchiati e unti saranno puliti e lucidi dopo un’ammollo di qualche ora

Prova anche così

Qualche altro utilizzo per le pastiglie della dentiera? Il lavaggio dei capi. Il bucato a mano sarà bianco e brillante se lo lasci in ammollo in acqua con un paio di esse. Gli strofinacci della cucina, per esempio, e dopo puoi procedere con il normale lavaggio in lavatrice. Oppure puoi usarle per eliminare gli aloni gialli che restano sulle magliette a causa del sudore.

I tuoi gioielli sono macchiati e opachi? Acqua calda, una pastiglia della dentiera e ammollo di un paio d’ore. Torneranno a luccicare come appena comprati. Infine, visto il loro potere deodorante, le scarpe da ginnastica saranno profumatissime dopo un ammollo in acqua tiepida e un paio di pastiglie. Lasciale agire per qualche ora, e poi lavale come sempre. Il risultato ti sorprenderà.