Vola in pensione a 62 anni grazie a questo trucchetto | Fatti un giro al CAF, c’è la gente in fila da giorni per chiedere questa pratica

Fai attenzione alla pensione perché con questo trucchetto potrai anticiparla a 62 anni, ecco come poter avere accesso al fondo in poco tempo.

Durante gli anni abbiamo avuto modo di vedere e cambiare considerevolmente l’accesso al fondo pensionistico per tutti gli italiani, facciamo riferimento solo ed esclusivamente all’assegno sociale, ma anche ad altri fondi messi a disposizione per i cittadini.

In particolar modo, in casi come questi puoi anticipare il tutto a 62 anni e smettere di lavorare per poterti godere in pace la nuova fase della vita di riferimento.

Non devi far altro che controllare se la tua documentazione è sufficiente al fondo richiesto, in questo modo potrai ricevere finalmente il tuo assegno mensile rimanendo comodamente a casa tua.

Ecco come poter espletare le pratiche di riferimento, chiedendo l’intervento del Caf e dell’Inps per evitare di commettere errori e perdere il fondo.

Come andare in pensione a 62 anni?

In questi ultimi anni è stata semplificata considerevolmente la procedura per avere accesso alla pensione, sia per coloro che hanno raggiunto i 67 anni di età o stanno cercando di anticipare i tempi per lasciare il lavoro. Non a caso, nei giorni scorsi l’Inps ha diffuso il messaggio 1041/2024, il quale fa riferimento alla “Pensione anticipato ordinaria. Semplificazione delle domande telematiche“.

Tale procedura interessa sia la ape sociale, che la Quota 103 insieme all’opzione donna, fondi pensionistici ai quali si può avere accesso in anticipo dopo aver compiuto appunto 62 anni.

Ecco cosa devi fare per richiedere l’ingresso alla pensione anticipata

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la semplificazione della domanda richiede l’accesso direttamente online per prendere la modulistica per il fondo e poi procedere con la presentazione dello stesso. Il tutto deve essere eseguito online sul portale dell’Inps, in modo tale da avere risposte più celermente.

Per eseguire tale operazione ci serviranno lo Spid, Cie o il Cns che ci consentirà l’accesso al portale Inps dove si trova la sezione “Pensione e previdenza“, per poi procedere con l’area tematica e la sezione “Domanda pensione, ricostituzione, ratei, certificazione, ape sociale e beneficio precoci”, a questo punto seguiamo le istruzioni presenti nella “Nuova presentazione pensionistica” e “Pensione anticipata“. Possiamo procedere noi stessi all’esecuzione della pratica oppure farci aiutare dal patronato Caf di fiducia e non solo, dato che possiamo chiedere assistenza anche al servizio Contact Center Inps chiamando il numero 800 364 da fisso oppure 06164 164 da mobile. Dopo aver eseguito quanto segue, infine, riceveremo un messaggio con risposta alla richiesta e da quel momento in poi potremmo avere accesso alla pensione anticipata.