“Ciao mamma sono io, avrei bisogno di…”: ecco come i delinquenti usano l’Intelligenza Artificiale per le frodi digitali | Usano tuo figlio per ricattarti ma lui sta benissimo

Continuano le truffe messe in atto da malviventi specializzati, i quali ormai usano della tecnologia incredibile che rende difficile sfuggire all’inganno.

Negli anni sono aumentate dismisura le truffe messe in atto tramite portali web sui quali ha indagato la polizia postale in campo nazionale e non solo, nel tentativo di scovare i malviventi che hanno agito facendo perno sulle fragilità delle persone.

Solo di recente, infatti, la truffa Shein ha lasciato gli italiani senza parole, un falso buono di 300 € ai quali si poteva avere accesso tramite un link pubblicato sui social. Persino nel Colosseo si è dovuta intervenire sulla questione, così da mettere in guardia clienti ed eventuali tali al fine di non cadere nell’inganno.

Il tutto non finisce di certo qui, perché nel frattempo sono state realizzate nuove truffe che hanno preso di mira persone ingenue e i loro familiari.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è rappresentato proprio dal caso che vi stiamo per raccontare, il quale men che non si dica ha fatto il giro del mondo.

Arriva la nuova truffa online

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, sono state messe in atto diverse truffe online per la quale malviventi hanno puntato in modo diretto alle loro vittime scegliendo quelle più fragili.

Questa volta, i malviventi hanno sfruttato l’amore genitori figli ma senza dover passare per terze persone, rendendo l’inganno più reale e spaventoso. Secondo quanto reso noto dalla stampa, infatti, sarebbero già 150 le vittime cadute nella rete. Un numero destinato a crescere, mentre gli hacker stanno affinando sempre di più le loro capacità.

Ecco come si articola la nuova truffa

Sembrerebbe che i malviventi abbiano trovato il perfetto e escamotage schede telefoniche imitando il numero dei figli delle loro vittime, e in questo modo comincia uno scambio di messaggi senza fine che porta poi a una richiesta di denaro.

Così facendo sono stati in grado anche di imitare la voce della persona in questione, per poi cominciare a fare delle richieste di denaro per ottenere quanto vogliono dal malcapitato che di fronte alle esigenze del figlio si piega immediatamente. La truffa in questione ha già preso corpo in Spagna, così come spiegato precedente, dove gli inquirenti stanno indagando senza sosta per capire chi si trova dietro l’inganno mentre continua ad aumentare spaventosamente il numero delle vittime che in mente non si dica si sono trovati con il conto corrente svuotato.