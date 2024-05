Strisce blu gratis, da ora non paghi più se nelle vicinanze mancano quelle bianche | Lo sanno in pochissimi, è tutto legale

Da questo momento in poi, non paghi più il parcheggio sulle strisce blu se nelle vicinanze non ci sono quelle bianche. È tutto regolare.

La questione dei parcheggi resta una delle più rognose per gli automobilisti italiani. Non c’è uno di loro che possa affermare di non aver trovato difficoltà nel trovare parcheggio, almeno una volta nella sua lunga carriera da automobilista.

In effetti non sempre trovare un posto dove lasciare la propria automobile è semplice come si possa pensare, ci sono casi in cui si continua a girare e girare con la propria auto, senza riuscire a parcheggiare. Le motivazioni a questo possono essere molteplici, innanzitutto il continuo aumento del numero delle automobili in città.

Altra grande problematica è l’aumentare dei parcheggi a pagamento a dispetto di quelli a pagamento. Non sono pochi i casi in cui gli automobilisti raccontano di non aver avuto nemmeno il tempo di andare a pagare il ticket che, tornando, hanno trovato una multa sulla propria vettura.

Tra chi di pagare non ha proprio intenzione e chi invece, vorrebbe, ma non ci riesce, ecco che parcheggiare è una mission impossible, che nemmeno 007 riuscirebbe a portare a termine.

Le sanzioni per chi non paga il parcheggio

Ovviamente non siamo di certo qui ad esortare i cittadini a non pagare. Infatti ci sono dei casi sanzionati dal Codice della Strada in cui l’automobilista però, potrebbe anche contestare la sanzione. Sembra scontato dire che, è sanzionato il divieto di sosta e anche il mancato pagamento del ticket. Ma viene sanzionato anche l’automobilista che non paga perchè il parchimetro è non funzionante, in questo specifico caso occorre controllare che non ci sia un altro apparecchio per il ticket nelle vicinanze, se così non fosse, occorrono prove fotografiche.

Altra sanzione è prevista nel caso in cui non vi sia la possibilità di pagare con il bancomat, se le strisce blu sono poco visibili e infine, nel caso in cui non ci siano strisce bianche nelle vicinanze, questa è una regola che non sanno tutti, ma è previsto che vi sia un certo equilibrio tra le strisce blu e quelle bianche. La sanzione prevista in tutti questi casi va da 42 euro a 173 euro.

Quando il parcheggio nelle strisce blu non si paga

Ci sono poi dei casi in cui si può parcheggiare nelle strisce blu e non pagare comunque. Questo è il caso delle modernissime automobili elettriche, queste possono godere, tra le varie agevolazioni, anche della possibilità di parcheggiare gratuitamente. Inoltre possono non pagare, grazie al decreto infrastrutture n. 127/2021 coloro che sono disabili e in possesso di cartellino.

Infine, possono godere di parcheggio gratuito le donne in gravidanza o con bambini fino ai due anni. In questo specifico caso, più che di parcheggi con le strisce blu, si parla di quelli rosa, in cui è possibile parcheggiare richiedendo apposito pass al comune.