Open AI, iscriviti al corso gratuito erogato da ChatGPT e diventa un esperto di Intelligenza Artificiale: pagano stipendi da favola di 30.000€

Non servono soldi per partecipare ai corsi per imparare a utilizzare l’intelligenza artificiale generativa: tutti i segreti di Chatgpt.

L’intelligenza artificiale sta già iniziando a modificare in modo profondo la società contemporanea in tutti i suoi aspetti e di certo le previsioni sono che sarà preponderante in tutti i settori lavorativi o quasi.

Fortunatamente, se, di certo, alcuni lavori spariranno, molti scaturiranno da questa altra rivoluzione digitale che promette dei risultati e dei risvolti mai visti prima di ora: assistiamo già a delle manipolazioni delle immagini davvero incredibili, che fanno dubitare anche gli utenti più attenti nelle proprie capacità di distinguere invenzione e realtà.

Questo di certo porterà anche alla necessità di una legislazione dedicata che regoli l’utilizzo di immagini modificate con IA e che ponga l’esigenza di indicare quando un contenuto sia generato con ChatGPT o altre macchine che utilizzano IA generativa.

Allo stesso tempo, anche gli utenti vogliono saperne di più, così come le persone che sono ai vertici del mondo del lavoro: è anche per questo che Open AI promuove dei corsi completamente gratuiti per diventare dei veri esperti di ChatGPT.

Corsi aperti

I corsi, ovviamente, sono online, e promettono di democratizzare l’accesso alla tecnologia all’avanguardia, rendendola fruibile e comprensibile a chiunque lo voglia tramite la frequenza dei corsi disponibili.

Sarà possibile, nell’ambito dei corsi, utilizzare Jupyter Notebook, un applicativo molto importante per l’utilizzo complessivo di ChatGPT, che è in grado di integrare l’apprendimento teorico con la sua pratica applicazione.

Diventare esperti

Se siete interessati a diventare degli esperti in questo ambito, basterà accedere al sito ufficiale DeepLearning.AI, dove sono illustrati tutti i corsi, da quelli base a quelli più avanzati, e vi sono tutte le istruzioni per potervi accedere.

Se non trovate dei motivi per farlo, allora dovete sapere che gli esperti in intelligenza artificiale generativa stanno iniziando a essere delle figure professionali super richieste da parte di aziende in una certa moltitudine di settori, e che tali professionisti possono giungere a guadagnare anche sui 30.000 dollari, se sono a conoscenza di una serie di piattaforme di IA come GPT, Bard o Claude. Non solamente in programmazione sono ricercate queste figure, seppure per il momento è quello il settore che maggiormente sta iniziando a fare affidamento su questa tecnologia: basta tenere gli occhi aperti e ovunque è possibile trovare opportunità in questo senso.