Soldi che scendono giù dal cielo come gocce di pioggia | Città inondata da migliaia di banconote cadenti, è successo per davvero

La storia che stiamo per raccontarvi ha davvero dell’incredibile, delle persone hanno visto cadere, davvero, soldi dal cielo… in men che non si dica è scoppiato il caos.

Una notizia che ha dell’incredibile, così tanto che in un primo momento tutti credevano fosse frutto di una fake news, ben presto però moltissime persone si trovate protagoniste di un evento incredibile.

Solo pochi giorni fa un sacco di soldi sono piovuti dal cielo, lasciando senza parole i presenti che sono riusciti ad accaparrarsi una discreta somma dal nulla. E pensare che il misfatto era stato annunciato per sino sui social.

Insomma, un fatto così tanto inverosimile che era stato sottovalutato, prima che tutto avvenisse davanti gli occhi increduli delle persone e coloro che erano accorse nel luogo designato per l’appuntamento con la fortuna.

Ecco cos’è successo davvero e quanti soldi sono stati lanciati, così, dal nulla nel cuore di una città molto nota.

Piovono soldi dal cielo all’improvviso…

Ebbene sì, è successo tutto davvero nel cuore di Zurigo in Svizzera. L’annuncio per il lancio dei soldi è apparso improvvisamente sui social, fatto da un certo Oracle, il quale richiamate cittadini della città per lo scorso 11 maggio 2024.

Secondo quanto reso noto dalla stampa, dunque, sembrerebbe che dietro il nickname si nasconda un famoso tiktoker svizzero, il quale ha richiamato l’attenzione dei media affermando che proprio l’11 maggio avrebbe fatto piovere denaro sul Ziardino cinese di Zurigo. In particolar modo, poi, nel suo messaggio social è possibile leggere quanto segue: “Non ci credete? Allora restate a casa. Per tutti gli altri: buona fortuna“.

Scoppia il caos per le vie della città

A raccontare l’avvenuto è stato il sito 20 Minuten, il quale ha accolto la testimonianza di un presente all’evento che ha raccontato di aver visto persone pronte con borsa in mano per portar via più denaro possibile. Da lì a breve, poi, un drone hai iniziato a lanciare franchi svizzeri per un totale di circa 24.000 euro.

Dopo un primo momento di titubanza, infatti, ecco che numerose persone sono subito accorse per portar via quanto più denaro possibile. Il testimone presente all’evento, inoltre, ha anche riferito della calza tra la gente e di una persona che probabilmente è rimasta ferita nel tentativo di portar via quella piccola fortuna capitata dal nulla. Al momento, comunque sia, non è ben chiaro chi si trova dietro il lancio dei soldi mentre si indaga per capire se il denaro in questione fosse vero oppure dei falsi. In ogni caso, chi ha potuto ha sfidato e tentato la sorte.