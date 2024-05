Risparmia 500€ all’anno con questo piccolo oggetto che ne costa a malapena 20 | È l’investimento del secolo

Centinaia di euro in più con l’acquisto di un semplice ma utilissimo prodotto: non aspettare a comprarla, è fondamentale.

Visto il generale rialzo del costo della vita, sono sempre nuovi i metodi che i cittadini italiani trovano per non ritrovarsi a pagare centinaia di euro di bollette e per evitare di scialacquare denaro in modo del tutto inconsapevole.

Molte sono le persone che fanno la spesa tenendo d’occhio i volantini delle offerte, ad esempio, e forse altrettante sono quelle che mettono in atto una serie di accortezze all’interno della propria casa per aiutare il risparmio energetico.

Ad esempio, tra queste ultime, c’è la buona abitudine di fare la lavatrice o caricare l’asciugatrice nelle ore notturne, oppure l’attenzione che si pone nell’utilizzo di elettrodomestici in modalità standby, o, ancora, la riduzione delle ore di accensione di riscaldamenti o condizionatori, evitando di tenere aperte le finestre per più di due ore al giorno durante le stagioni più calde o più gelide.

Oggi ci giunge un nuovo consiglio che permetterà ai consumatori di risparmiare moltissimo grazie all’acquisto di un prodotto apparentemente banale, ma che se utilizzato in modo costante vi salverà dallo scialacquare una fortuna in quella che è, di fatto, spazzatura.

Un prodotto utile

Sono tanti gli utenti che ancora si ostinano ad acquistare le bottiglie di plastica di acqua in casse, quando ci sono a disposizione moltissimi metodi per avere dell’ottima acqua senza produrre, ogni volta, tanta plastica.

Proprio a questo serve la caraffa Brita, uscita con il suo ultimo modello: una caraffa che contiene un filtro che depura l’acqua e che rende anche quella del rubinetto – a patto che sia, di base, potabile, ovviamente – buonissima da bere, eliminando i residui di impurità, cloro e metallo e donando all’acqua del rubinetto un sapore ottimo.

Un filtro per risparmiare

Il prodotto di cui parliamo è proprio la caraffa Brita, con una capacità di 2,5 litri insieme all’evoluzione dei filtri Maxtra Pro.

Grazie a questo prodotto che costa circa 20 euro potremo finalmente smetterla di comprare le casse d’acqua: evitare questo acquisto porta a una serie di vantaggi. Il primo per le nostre tasche, ovviamente, visto che con Brita bisogna acquistare solamente i filtri; il secondo per l’ambiente, che ci ringrazierà visto che eviteremo di contribuire allo spreco di plastica e alla sua continua produzione; il terzo vantaggio è per la vostra schiena, che non dovrà più subire il peso delle casse d’acqua da trasportare a casa.