Tortellini, la classifica di Altroconsumo parla chiaro: sul podio tre prodotti a prezzi stracciati | Tra questi uno è del tuo discount preferito, non li hai mai provati

Amante dei tortellini? Se proprio devi comprarli, scegli i migliori secondo Altroconsumo. La lista dei prodotti, scopri chi c’è sul podio.

I tortellini sono un tipo di pasta ripiena originaria della zona di Bologna e Modena, che se ne contendono le origini. Sembrano uguali in diverse zone della regione, ma in realtà cambiano, seppur di poco.

Per esempio la carne del ripieno in quelli modenesi è cotta, mentre in quelli bolognesi è aggiunta a crudo. E i primi sono leggermente più grandi dei secondi perché chiusi attorno all’indice invece che al mignolo.

In brodo rappresentano il pranzo tradizionale natalizio, ma c’è chi li preferisce con panna e prosciutto o solo con panna e in qualunque momento dell’anno.

Ovviamente fatti a mano sono più buoni, in casa, ma anche quelli che si trovano in commercio possono essere delle valide alternative. Scopriamo quali sono i tortellini migliori (e i peggiori) secondo Altroconsumo.

Tortellini: i migliori e i peggiori secondo Altroconsumo

Come molti sanno Altroconsumo è un’associazione di consumatori che “si pone come obiettivo l’informazione e la tutela dei consumatori”, spesso segnalando problematiche e aiutando nella risoluzione di controversie con grandi aziende. Uno dei servizi più utili – e utilizzati – è la classifica di prodotti, sia alimentari che di qualunque altro genere, che aiuta ad una scelta consapevole. Prendendo in considerazione diversi parametri gli utenti sanno quindi pregi e difetti del prodotto in questione.

Oggi parliamo degli amati tortellini. Il test è stato eseguito su più di 200 prodotti acquistati in 10 diverse catene di supermercati e discount. Sono stati valutati in base a valutazione nutrizionale, additivi, grado di trasformazione (ovvero la minore o maggiore presenza di ingredienti ultra – processati), edulcoranti e porzione. Tutti questi parametri hanno pesato in maniera diversa sul giudizio complessivo, ovvero rispettivamente per il 55% i nutrienti, il 15% la presenza di additivi e ingredienti troppo processati, il 10% gli edulcoranti e il 5% la porzione. Dato che vi sono diversi ripieni per questo tipo di pasta, noi oggi prendiamo in considerazione solo i tortellini al prosciutto.

La classifica

Secondo Altroconsumo quindi i migliori tortellini al prosciutto sono i primi tre, che ottengono un giudizio buono. Si tratta di Luciana Mosconi la pasta fresca – tortellini al prosciutto crudo, Esselunga top tortellini al prosciutto di parma dop e Nonna mia cappelletti al prosciutto crudo 250g (lidl) . Rispettivamente hanno ottenuto 74, 68 e 62 punti.

I tortellini accettabili sono Ca bianca tortellini al prosciutto crudo trafilati al bronzo (Md), I tesori tortellini al prosciutto di parma (Pam panorama) e Tre mulini tortellini al prosciutto crudo (Eurospin). I più scarsi? Sempre secondo Altroconsumo sono Coop tortellini freschi con prosciutto crudo, Bene sì coop senza glutine tortellini prosciutto crudo e Coop cappelletti al prosciutto crudo sfoglia sottile.