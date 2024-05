Butta via le tue tende da sole avvolgibili: all’Ikea spopola la nuova soluzione definitiva per avere ombra tutto l’anno | Volano insulti alle casse per accaparrarselo

Tutti pazzi per le nuove tende di sole di Ikea: spopola un modello su tutti, è corsa all’acquisto per la sua convenienza.

Amore a prima vista. Questo è stato Ikea nel momento in cui è arrivato in Italia. Un copia e incolla a livello globale. La forza del colosso svedese è stata quella di essersi consolidata come uno dei marchi più conosciuti al mondo, soprattutto nel segmento di mercato dell’arredamento.

Design accattivante, una qualità sempre più importante, prezzo accessibile a tutti. Così Ikea ha rivoluzionato tutto, grazie alla sua innovativa visione, trasporto e montaggio annesso.

I prodotti di Ikea colpiscono per il design di stampo scandinavo, che ha il vantaggio di adattarsi facilmente a diversi stili di decorazione, sia per l’esterno che per l’interno. Il prezzo, ovviamente, fa la differenza: un prezzo accessibile ma senza sacrificare la qualità.

Ciò consente ai consumatori di rinnovare frequentemente i propri spazi senza un esborso finanziario considerevole, sbizzarrirsi a loro piacimento grazie anche all’ottimizzazione dell’efficienza dello spazio, offrendo soluzioni di archiviazione intelligenti e multifunzionali ideali per le case con spazio limitato.

Il momento migliore per preparare giardini e terrazzi

In questo contesto si inseriscono le tende da sole avvolgibili. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, è il momento ideale per iniziare a preparare giardini e terrazzi per godersi l’estate. Se ne sono accorti molti consumatori, letteralmente stregati da Hammarön. Cos’è?

Una pergola elegante e funzionale, offerta in varie soluzioni, che abbina comfort e l’estetica, è l’ideale per chi desidera creare una zona d’ombra nel proprio giardino o terrazzo, estendendo di fatto lo spazio a disposizione.

Materiali resistenti agli agenti atmosferici

Hammarön è una pergola facile da montare, realizzata con materiali resistenti agli agenti atmosferici, la soluzione migliore per creare spazio dove inserire, volendo, un tavolo da pranzo con sedie, divani da esterni ancora meglio.

È un’eccellente protezione contro i raggi UV, poiché ha un fattore di protezione contro i raggi ultravioletti +25, il che significa che blocca il 96% delle radiazioni ultraviolette. La tettoia si apre e si chiude rapidamente grazie a una maniglia, la struttura in acciaio verniciato a polvere è resistente e durevole. Tende avvolgibili il cui tessuto si lava serenamente in lavatrice. Il costo? 330 euro, poco più delle sue misure, 300×300 centimetri.