Trucco dei fondi di caffè: non buttarli più, mettili da parte e usali per pulire casa | Conservali in bagno, ti risolvono una rogna pazzesca

Se hai sempre buttato via i fondi di caffè da oggi li conserverai. Non sai ancora quanto possono essere utili in casa.

La maggior parte delle persone che prende caffè durante la giornata dopo aver gustato una buona tazza di questa bevanda butta via i fondi.

Resiste infatti in moltissime case l’amata moka, perché anche se l’espresso è buono, il caffè preparato con la moka è quello che più ne fa assaporare l’aroma.

Ma una volta svuotata la macchinetta, cosa ne facciamo di ciò che resta della macinatura del chicco? I fondi di caffè, insomma.

Forse non lo sai ma possono avere diversi usi alternativi, non solo in cucina, per la cura e la pulizia della tua casa. Curioso? Corri a leggere come potresti impiegarli, ne sarai stupito.

Fondi di caffè: come utilizzarli in casa

L’utilizzo dei fondi di caffè in casa è un ottimo modo per riciclare un prodotto di scarto, dando una mano all’ambiente e facendo anche risparmiare qualche soldo. Perché potresti usarli al posto di diversi detergenti e prodotti per la casa. E non solo.

Il loro leggero potere abrasivo per esempio potrebbe tornare utile per la pulizia di diverse superfici, anche le più delicate. Macchie incrostate sul piano cottura? Mischiali con una goccia di detersivo per i piatti e strofina delicatamente con una spugnetta, verranno via in un baleno. Oppure usali allo stesso modo contro sporco e incrostazioni di pentole e stoviglie. Il lavandino d’acciaio è opaco a causa del calcare? Con i fondi di caffè tornerà a brillare come nuovo. E lo sai che se li mischi con un po’ di yogurt e miele otterrai un ottimo scrub naturale per la pelle?

Utilissimi in bagno

Ma i fondi di caffè possono dare il meglio dove meno ti aspetti: nel bagno. Usali per pulire il wc. Non solo sono deodoranti, elimineranno infatti tutti i cattivi odori, ma grazie alla loro composizione granulosa ti basterà strofinare leggermente e lucideranno la ceramica senza graffiarla. Lasciandola così pulita, deodorata e senza tracce di sporco o calcare.

Infine per piante sane e rigogliose, prova a cospargere il terreno di vasi e orto con i fondi di caffè avanzati. Sono un ottimo concime naturale, ma ricordati di farli prima asciugare bene per evitare la formazione di muffa. Dopodiché non ti resta che cospargerli sulla terra nei vasi, o mischiarli al terriccio se vuoi fertilizzare le piante del tuo orto. E terranno anche via gli insetti!